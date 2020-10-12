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扮豪豬、吃萊豬 蔡政府話術遮醜

聯合報 / 黃光國／台大心理系名譽教授（台北市）
漫畫／波波
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在今年的國慶演說中，蔡英文宣稱：「我們有決心維持兩岸的穩定，但這不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任」，「只要北京當局有心化解對立，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」

這話聽起來非常冠冕堂皇，民眾黨團副總召表示：希望看到具體的「和平相處之道，共存之方」，不要流於「選邊押寶或流於文青式的口號」。

所謂「選邊押寶」指的是：長久以來，蔡政府一向都是以抱緊美國大腿，參加「美國隊」為榮。美國人看到有「盤仔」自願上鈎，接二連三地以「天價」賣了許多有待「升級」的「堪用軍品」或甚至是「廢品」給台灣；蔡政府竟然二話不說，照單全收。老美看到有機可乘，當然得寸進尺，不料蔡政府三巨頭竟然在總統府一字排開，宣布開放美牛、美豬進口！

當美國宣布將派國務次卿克拉奇來台參加李登輝的追思禮拜時，蔡政府更是上上下下樂不可支，宣稱「台美関係處於四十年來的最佳狀態」！美國大概是擔心蔡政府「亢奮」過度，克拉奇低調訪台，扺台後只參加總統官邸的私人宴會，而且在李登輝追思禮拜結束後，立刻走人！

第二天，外交部長吳釗燮立刻對美國媒體表示：「台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係」，一旦台海發生衝突，「也不依靠美國干預」！

明眼人不難看出：蔡政府這段「一反常態」的宣示，是在美國的強大壓力之下，不得不說的。如果借用美國白宮國家安全顧問歐布萊恩的比喻，可以更清楚地說，美國人希望用一系列的高價軍售把台灣裝扮成一隻「豪豬」，甚至要台灣人民及下一代吃下「萊豬」，叫「獅子」知難而退，不敢產生吞吃「豪豬」之心。可是萬一「獅子」不甩這一套，美國的態度十分堅定：「千萬別想拖我下水！」

國民黨立法院黨團顯然是看穿了蔡英文的罩門，所以大膽提出「台美建交」及「敦促美軍協防台灣」兩項「避戰」方案，並且獲得民進黨一致的支持。蔡英文有如「啞巴吃黃連」，心中必然大罵：「這些死囝仔！到底想衝啥毀？」

「誠者，天之道；誠之者，人之道」，「不誠無物」，「唯天下至誠為能化」。在蔡英文「文青式」的演說中，最缺乏的就是一個「誠」字。儒家講究「修辭立其誠」，蔡英文的「文膽」替她「修辭」，卻是把人民當作「阿木林」。這種「文青式的口號」能夠「化解」什麼東西呢？

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