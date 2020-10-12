蔡英文總統在雙十國慶發表演說，提到了幾個重點，有些雖只是應景之言，但也值得玩味；有些則反映國內與國際的最新狀況，更值得探討。

首先，蔡英文在演說結尾脫稿演出，竟然祝賀「中華民國生日快樂」。自從蔡執政以來，當她意氣風發時，如訪問巴拿馬期間就會強調「台灣」，而「中華民國」擺在括弧裡。但若諸事不順、選舉失利，或是選舉之前就會高喊「中華民國」，這時「中華民國」就成為她的催票工具。

今年中共高強度大規模演習頻仍、軍機連日擾台，兩岸衝突有一觸即發之勢，蔡英文自然覺得有必要高喊「中華民國」以號召全民對抗強敵。

其次，蔡英文建議，兩岸「本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方」，並說「台灣有決心維持兩岸的穩定，但這不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任」；她還指出，「在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話。」

無疑，她是向對岸伸出和平橄欖枝，但這卻是一根在可見未來伸不到對岸的橄欖枝。執政以來，她一直批評對岸要她接受九二共識才有兩岸對話，是預設立場，但只有兩岸都接受九二共識或其他雙方可接受的新共識，自然會有「對等尊嚴」，甚至出現「習蔡會」之類的「和平紅利」。

第三，蔡英文將日益嚴峻的區域情勢與兩岸關係掛鉤，導引出兩岸都需要推動和解與和平對話，以化解區域的緊張局勢。不過兩岸關係目前只是兩條平行線，並無交集，就算她手下文青的文筆再好，也不可能在可見的未來扭乾轉坤。

值得注意的是，蔡英文表示，「情勢在改變，只有超前部署，才能掌握未來，才不會在變局中隨波逐流，甚至被別人決定了命運」，似乎意有所指。顯然，在美國連續透過明示、暗示手段告訴台灣，台美的雙邊貿易協議不可能那麼順利，「台美建交」與「台海有事美軍馳援」更是假議題之後，她應「如人軟水，冷暖自知」。

最讓蔡英文稱心如意的事莫過於國民黨的「拔刀相助」。國民黨立法院黨團六日臨時提出「台美恢復邦交」、「請求美國協助抵抗中共」兩項決議案並順利通過。

國民黨本意也許是藉提案提醒人民看清楚蔡政府外交與國防政策的荒謬與不切實際，實際上卻幫了蔡英文大忙，不但為民進黨解套，而且還讓蔡英文在國慶演說向大陸表明「願意共同促成有意義的對話」時，強調「這就是台灣人民的主張，也是朝野政黨的共識」。此顯示，國民黨的兩項提案已成為她向北京叫板的籌碼。

兩岸在現階段當然沒有對話與談判的空間，但若國民黨繼續在敏感議題上向民進黨靠攏，恐怕那就是國民黨在兩岸關係邊緣化的開始。