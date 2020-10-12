蘭嶼珠光鳳蝶瀕危 民間急政府冷

聯合報 / 蕭福松／大學教師（台東市）

聯合報報導蘭嶼珠光鳳蝶瀕臨滅絕專題，引起大家對珠光鳳蝶保育的重視。換個說法，假使聯合報未做此深入報導，一旦珠光鳳蝶消失了，相信很多人也沒啥感覺，因與現實生活無關。但對地球來說，任何生物的滅絕，都是一個警訊，提醒人們再不重視生態保育，也許地球最後就只剩下人和機器人。

廿年前，一位從蘭嶼調回本島的國小校長，在校園角落自費興建一網室，裡頭種滿港口馬兜鈴，每次我去訪視時，他就帶我參觀，詳細介紹他復育蘭嶼珠光鳳蝶的經過。

有一回去，他送我四顆珠光鳳蝶的蛹，篤定地說：「兩天後，您一定可以看到牠們美麗的身影。」我半信半疑，帶回家放在書桌上。第三天早上，在小孩驚呼聲中，發現客廳有四隻色彩很豔麗漂亮的大蝴蝶在飛舞，小孩興奮得又叫又跳，我趕緊拿相機拍攝，欣賞好一陣子之後，打開門窗讓牠們飛出去。

我很佩服那位校長復育蝴蝶的專業技能。他告訴我，他在蘭嶼服務期間，就已發現珠光鳳蝶瀕臨絕種，而他對昆蟲素有研究，覺得復育並不難。因此，在調回本島後，自行種植港口馬兜鈴，藉以復育珠光鳳蝶，事實證明他復育成功。

接下來，他試著聯絡農政單位，希望獲得合作復育的機會，但得到的答覆是私人不准復育，那是違法的。他一氣之下，把網室拆了、馬兜鈴毀了、珠光鳳蝶全放飛了，所有研究心血，隨著他退休，只能埋藏在記憶裡。

我對那位校長的挫折感到十分遺憾，但也不免疑問，政府重視保育又不准私人復育，這是哪門子邏輯？難道怕民間能人高手，搶了學術研究單位的風采、飯碗？

現在從中央到地方都積極推動觀光，離島如蘭嶼，更是「偽出國」的熱門首選。民宿一間間蓋，出租機車供不應求，又為了方便遊客遊覽賞景，停車場、觀景台、遊憩步道不斷闢建，在商機願景迷霧中，原始林地不斷的被剷除破壞。忽略了任何一棵樹、一株草，都孕育著無窮的生物生命，可惜都毀於人類的貪婪和無知。

發展觀光不必然就得犧牲生態，如能兼顧保育，不僅能豐富觀光資源，也能為保育地球盡一分心力，而這一切實應由有權力做決策的政府來擔綱規畫執行，才不致政府搶開發、民間搶賺錢，不重視生態保育又各行其是的結果，就像蘭嶼珠光鳳蝶一樣，面臨滅絕的噩運。

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聯合報報導蘭嶼珠光鳳蝶瀕臨滅絕專題，引起大家對珠光鳳蝶保育的重視。換個說法，假使聯合報未做此深入報導，一旦珠光鳳蝶消失了，相信很多人也沒啥感覺，因與現實生活無關。但對地球來說，任何生物的滅絕，都是一個警訊，提醒人們再不重視生態保育，也許地球最後就只剩下人和機器人。

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