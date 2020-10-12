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兩方案不讓基隆淪為「落濕地」

聯合報 / 陳朝平／資深媒體人（台北市）

擾攘多年的基隆輕軌，據悉，或將升級為中運量捷運，並與集運民生汐止線整合，但是由於八堵基隆間路廊有限，輕軌或捷運直達基隆，就必須犧牲台鐵進基隆，「眾多」基隆民眾關心的「能否一趟車到台北」的問題，迄今尚無共識。探討這個議題，必須先釐清下面的問題。

一、基隆是全台通勤率最高的城市，卅七萬人口中，半數需通勤通學到新北、台北。但據基隆市府的統計，搭乘台鐵的通勤族不過萬人左右。萬人「台鐵常旅客」中，多少人的目的地是南港，多少人到松山，又多少人是直達台北車站的？沒有精確數字。

二、基隆人口最多的行政區是安樂區，安樂區的通勤族不會彎到基隆火車站去搭乘台鐵，而是依賴往返金山、萬里、大武崙到南港、台北東區與北車的客運。基隆其他行政區，如含八斗子在內的中正區、以及人口較少的暖暖，也多賴客運通勤通學。

三、基隆通勤族最常使用的交通工具當推自小客。車流量大，每天都塞車。駕駛自小客經一高的通勤族，絕大多數的目的地都是台北信義計畫區、內湖園區、大直和西區的北車。換言之，這一大批開車通勤族都不是台鐵能夠滿足的，換作是輕軌或捷運，依然無法滿足。

綜合上述，搭乘台鐵、且有一車到台北的基隆民眾，並非眾多，而是少數。其中，須一車到台北車站的，又應該是少數中的少數。所謂「眾多」基隆民眾關心的「能否一趟車到台北」的難題，是一個政治問題，並非真正的難題。

這個政治性難題的關鍵，其實就在於八堵到基隆間的路廊不足以容納台鐵與捷運。可有解決方案？有的，眼下有兩個解決方案。

其一，仿照淡水線，將台鐵改為捷運。基隆端起始點為基隆火車站，台北端終點為南港展覽館。此案優點包括可解決汐科站、民生汐止線共構用地問題，吸引原先搭乘客運及公車前往台北的客流量，減少高速公路七堵、汐止到台北段的車流量。由於本方案可從基隆一車直達南港，對於少數希望一車直達松山和北車的基隆民眾而言，捷運班次較台鐵密集，候車時間減少，持悠遊卡在南港轉乘板南線，票價不比台鐵貴，久而久之，習慣也就成自然了！

其二，保留台鐵不動，輕軌升級為捷運，台北端仍以南港展覽館為終點，基隆端則只到八堵，另規畫由八堵新闢捷運路線，經安樂區長庚醫院轉入中山區抵達基隆火車站。本案可以滿足少數想要一車抵達台北的基隆民眾，又可滿足更多基隆民眾通勤的需要。

上述兩案有利有弊，計利長期，最佳的方案還是兩案合一。一方面將台鐵改建為捷運，一方面延伸基隆捷運行經安樂、中山兩區，除能帶動基隆發展，改變基隆市區風貌，還可進一步解決基隆民眾通勤難的問題。整合北北基大眾運輸系統時，主政者必須衡諸於心的是，捷運，不是一條單行道，雙向通行的捷運，會帶動雙向來回的流量和商機。

卅多年來，基隆人口幾無成長，繁華落盡，而與後開發的新北其他行政區，優勢翻轉，成了一個道地的「落濕地」（Lost city）。捷運有無，實為關鍵。忍叫基隆繼續扮演大台北邊緣的落濕地？

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