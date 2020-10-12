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國民黨改革 比改名重要

聯合報 / 林清汶／世新大學法律系兼任副教授（台北市）

報載國民黨政策會執行長林為洲於國慶日當天臉書拋出，「中國國民黨」黨名應討論是否去「中國」，引發討論；中央黨部旋即回應，目前國民黨焦點在為民生把關（食安議題），為民權奮鬥（公投等個人權利保障），讓人民看見國民黨之努力；但也為林緩頰，政黨的開放精神，類似名稱議題已討論多次，已有共識與定論，改革才是重心而非改名。

的確，在國民黨此刻氣若游絲階段，各種改革意見聲浪如排山倒海不斷，但切忌諱病急亂投醫現象。國民黨之黨產已被全面清理，去年總統大選選舉又失利，新任主席又未見力挽狂瀾讓民眾耳目一新，民調支持滑落已重創元氣，黨氣渙散，所剩殘餘價值者幾？

台灣號稱施行民主政治，民主政治即是政黨政治之落實。台灣現階段政黨林立，截至民國一○六年四月十一日為止應申報政黨計有二八七個，計有五十四個政黨申報。數量極為龐雜，但能真正落發揮影響力者幾希？政黨如果無法在選舉中獲得支持取得政權，很快就塵封於歷史典藏中。

為此，國民黨不要陷於名稱之爭。中國國民黨是一部近代史的縮影，不管您喜歡或討厭，歷史事實永遠存在，最起碼也讓台灣民眾曾在安定中走向生存與繁榮，也讓過去半世紀以來政局穩定，西線無戰事。回想，民進黨尚未執政前曾高喊要更改「國旗、國歌、國號」等主張，現階段已乏人再主張了。

中國國民黨當今之計，仍應保持既有歷史核心價值，持續堅定對兩岸關係之穩定政策，如此讓原有支持者不致失望。再者，集思廣益能提出大快人心之計畫，搞噱頭賣點子吸引廣招年輕人等，而絕非陷於名稱上之更改煞費心思。我們珍惜在台灣民主生活，享受自由何其幸福，更希望永保台灣世代平安、康樂、繁榮。

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