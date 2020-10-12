聽新聞
test
0:00 / 0:00

學習歷程 做自己不要怕

聯合報 / 周漢強／高中教師（台中市）
108課綱起每個高中生都要建置學習歷程檔案。圖／聯合報系資料照片
108課綱起每個高中生都要建置學習歷程檔案。圖／聯合報系資料照片

很多人擔心，學習歷程檔案要做得好，高一就要確認未來想申請大學校系的方向，集中火力在重點科目。除了要把學習成果做好做滿，最好外加大量多元表現幫襯，才能獲得教授青睞。但是每一所大學校系公告採計的學習成果和多元表現大多只要二到三件，而且項目集中在探究與實作課程和自主學習成果。顯然大家事先的擔心和未來實際的狀況有不少落差，才造成很多人的焦慮和恐慌。

小校的多元課程不夠多元，大校的多元課程搶不到？這樣的擔心應該是來自於學習歷程檔案採計修課紀錄，很多人會擔心申請醫學系就要修過醫學課、申請電機系就要修過電機課，如果真的是這樣，那學校再大也開不出所有學生需要的課。

所以各大學校系公告採計的重點科目，都是教育部公告課程中已經有的科目，包括語文、數學、自然、社會、科技、健體、綜合等課程。所以各校原有的各項課程就已經夠用，而多元選修課程的性質是以試探學習興趣為主要目標，並不是大學先修班的概念，不用搶破頭去擠熱門課程。

學習成果要多、要精采？各大學校系目前公告採計的學習成果，數量大概都在二到三件之間，採計項目以探究與實作課程為主，而這門課也是新課綱課程變革的重點方向。

所以老師和同學只要把心思多放一點在探究與實作課程的學習上，高中三年最重要的學習成果就已經完成大半。其他課程的學習成果只是在展示自己的學習過程，重點是從「不會」到「學會」之間的轉變，而不是寫出什麼精采絕倫的大論文。

多元表現要多、要精采？多元表現採計的是學校課程以外的學習，每校同樣採計二到三件左右，而且重點集中在「自主學習」。多元表現和學習成果看重的重點一樣，想要看到學生學習及轉變的過程，而不是最後完成的精采作品。這些作品評分的重點和方向，各大學教授都已經緊鑼密鼓在互相討論並且制定尺規，未來應不會發生評分標準混亂不一的狀況。

其實，各大學採計學習歷程檔案的項目可在大學招生委員會聯合會的網站查詢得到，很多學生被老師和家長要求製作大量學習成果和多元表現而覺得疲累，有可能是源自於家長和老師對於學習歷程檔案的一知半解所導致。希望教育主管單位能更多宣傳和解釋，化解大家心中的焦慮，才能讓好的政策真正發揮原有的功效，提升我們下一代的學習與發展。

延伸閱讀

大學通識課教女德 「男尊女卑」引發師生互懟

違反學術倫理 科學期刊首次撤稿中國學者文章

憂孔子學院「不良影響」美通令各大學：檢討合作必要性

學習歷程檔案 高中生發起廢除

相關新聞

學習歷程 做自己不要怕

很多人擔心，學習歷程檔案要做得好，高一就要確認未來想申請大學校系的方向，集中火力在重點科目。除了要把學習成果做好做滿，最好外加大量多元表現幫襯，才能獲得教授青睞。但是每一所大學校系公告採計的學習成果和多元表現大多只要二到三件，而且項目集中在探究與實作課程和自主學習成果。顯然大家事先的擔心和未來實際的狀況有不少落差，才造成很多人的焦慮和恐慌。

蘭嶼珠光鳳蝶瀕危 民間急政府冷

聯合報報導蘭嶼珠光鳳蝶瀕臨滅絕專題，引起大家對珠光鳳蝶保育的重視。換個說法，假使聯合報未做此深入報導，一旦珠光鳳蝶消失了，相信很多人也沒啥感覺，因與現實生活無關。但對地球來說，任何生物的滅絕，都是一個警訊，提醒人們再不重視生態保育，也許地球最後就只剩下人和機器人。

伸不到對岸的橄欖枝

蔡英文總統在雙十國慶發表演說，提到了幾個重點，有些雖只是應景之言，但也值得玩味；有些則反映國內與國際的最新狀況，更值得探討。

扮豪豬、吃萊豬 蔡政府話術遮醜

在今年的國慶演說中，蔡英文宣稱：「我們有決心維持兩岸的穩定，但這不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任」，「只要北京當局有心化解對立，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」

國民黨改革 比改名重要

報載國民黨政策會執行長林為洲於國慶日當天臉書拋出，「中國國民黨」黨名應討論是否去「中國」，引發討論；中央黨部旋即回應，目前國民黨焦點在為民生把關（食安議題），為民權奮鬥（公投等個人權利保障），讓人民看見國民黨之努力；但也為林緩頰，政黨的開放精神，類似名稱議題已討論多次，已有共識與定論，改革才是重心而非改名。

兩方案不讓基隆淪為「落濕地」

擾攘多年的基隆輕軌，據悉，或將升級為中運量捷運，並與集運民生汐止線整合，但是由於八堵基隆間路廊有限，輕軌或捷運直達基隆，就必須犧牲台鐵進基隆，「眾多」基隆民眾關心的「能否一趟車到台北」的問題，迄今尚無共識。探討這個議題，必須先釐清下面的問題。

聯合講座／拓增軍備，亦應落實國土安全整備

近來受美中台間之複雜情勢影響，我國不斷增加向美方採購國防武器，各項軍事整備之拓增已成新政策。保家衛國不只是領導人的天職，也是人人應有之認知與義務。多數老百姓非軍事專家，雖了解軍備投資之重要性，但並未全然了解其合理性與必然性。

大屋頂下／場所的悲哀 國葬李登輝

李登輝葬於五指山國軍示範公墓特勳區，正是無與倫比的「場所的悲哀」。他在泉下說：「我不是我的我。」

星期透視／動盪的雙十國慶

又是一年一度雙十國慶，在各界積極籌辦慶祝活動氛圍下，社會理應充滿活力，全民歡欣鼓舞迎接慶典，一片生氣勃勃的快樂景象。可惜...

名家縱論／飄移的民族主義

廿歲的歐陽娜娜上央視慶祝國慶的節目高唱「我的祖國」，被台灣鄉親罵個沒完，理由當然就是愛錯了祖國。也有人說，藝人同商人一樣...

畫中有話／人民未來怎麼走？

「什麼動物，早晨用四條腿走路，中午用兩條腿走路，晚上用三條腿走路？」這是希臘神話著名的「斯芬克斯之謎」，大家耳熟能詳；背...

我的祖國：中華+民國

歐陽娜娜在大陸「十一」晚會獻唱「我的祖國」，在台灣引起軒然大波。歌曲「我的祖國」，是一九五六年出品的中國戰爭電影「上甘嶺...

熱門新聞

聯合報社論／團結別光呼喊，蔡總統必須拿出行動

聯合報黑白集／國安基金待什麼命？

塗翔文／「his」：勇敢面對議題

經濟日報社論／全球經濟將呈現長U型復甦

趙春山／國慶演說談兩岸：有決心踏出穩健一步

扮豪豬、吃萊豬 蔡政府話術遮醜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。