學習歷程 做自己不要怕

很多人擔心，學習歷程檔案要做得好，高一就要確認未來想申請大學校系的方向，集中火力在重點科目。除了要把學習成果做好做滿，最好外加大量多元表現幫襯，才能獲得教授青睞。但是每一所大學校系公告採計的學習成果和多元表現大多只要二到三件，而且項目集中在探究與實作課程和自主學習成果。顯然大家事先的擔心和未來實際的狀況有不少落差，才造成很多人的焦慮和恐慌。

小校的多元課程不夠多元，大校的多元課程搶不到？這樣的擔心應該是來自於學習歷程檔案採計修課紀錄，很多人會擔心申請醫學系就要修過醫學課、申請電機系就要修過電機課，如果真的是這樣，那學校再大也開不出所有學生需要的課。

所以各大學校系公告採計的重點科目，都是教育部公告課程中已經有的科目，包括語文、數學、自然、社會、科技、健體、綜合等課程。所以各校原有的各項課程就已經夠用，而多元選修課程的性質是以試探學習興趣為主要目標，並不是大學先修班的概念，不用搶破頭去擠熱門課程。

學習成果要多、要精采？各大學校系目前公告採計的學習成果，數量大概都在二到三件之間，採計項目以探究與實作課程為主，而這門課也是新課綱課程變革的重點方向。

所以老師和同學只要把心思多放一點在探究與實作課程的學習上，高中三年最重要的學習成果就已經完成大半。其他課程的學習成果只是在展示自己的學習過程，重點是從「不會」到「學會」之間的轉變，而不是寫出什麼精采絕倫的大論文。

多元表現要多、要精采？多元表現採計的是學校課程以外的學習，每校同樣採計二到三件左右，而且重點集中在「自主學習」。多元表現和學習成果看重的重點一樣，想要看到學生學習及轉變的過程，而不是最後完成的精采作品。這些作品評分的重點和方向，各大學教授都已經緊鑼密鼓在互相討論並且制定尺規，未來應不會發生評分標準混亂不一的狀況。

其實，各大學採計學習歷程檔案的項目可在大學招生委員會聯合會的網站查詢得到，很多學生被老師和家長要求製作大量學習成果和多元表現而覺得疲累，有可能是源自於家長和老師對於學習歷程檔案的一知半解所導致。希望教育主管單位能更多宣傳和解釋，化解大家心中的焦慮，才能讓好的政策真正發揮原有的功效，提升我們下一代的學習與發展。