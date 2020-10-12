聯合講座／拓增軍備，亦應落實國土安全整備

近來受美中台間之複雜情勢影響，我國不斷增加向美方採購國防武器，各項軍事整備之拓增已成新政策。保家衛國不只是領導人的天職，也是人人應有之認知與義務。多數老百姓非軍事專家，雖了解軍備投資之重要性，但並未全然了解其合理性與必然性。

先拋開「國防安全」，若自另類視角探究何謂「國家安全」？「國土安全」？則自更長遠的國家治理角度視之，似乎仍與國土資源之保全息息相關。

對上揭議題各國因其幅員、地緣政治與資源之差異各有重點。美國自九一一後於二○○三年設立了「國土安全部」司其境內之邊境管制、情報統籌、緊急應變以及防恐活動，比較傾向國防安全之格局。

日本在阪神大地震後，亦於二○○一年設立「國土交通省」，整轄了國土計畫、都市發展、河川港灣、國土測量、交通、觀光、氣象、災害及海域治安等重要國家建設，算是一個大部。

德國統一後，除了關注經濟發展外，更關注其「國民福祉」與「人權」，且係很科學地自消費者保護、土地健全生產之角度，將原有之糧農林業部整合了衛福、經濟、科技部於二○○一年重組為「消費者保護與糧農部」，尤特別注重基因科技之管理。

英國和德國類近，但特別重視鄉村發展，同樣於二○○一年將農漁糧部整合了環境保護、農漁生產與鄉村規畫，設立了「環境、食品與鄉村事業部」。

綜觀各國國土相關事務發展演進，得以一窺其國防與國土安全係內外兼備，且裡應外合的。換言之，沒有一個國家不「自私」考量自己內部之保全能量的，也因此除國防競賽外，各國均積極地投入生產力盤點及對消費者福祉之保全。

日本有「國土測繪局」配合「國勢調查」之空間資訊化，並設有「國土技術政策綜合研究所」作為國土經營之決策支撐。歐盟各國之國土空間規畫部門，亦重視國土資源系統之整合與即時精準度，此即高爾所倡議「數位地球」之政策實踐。

為此在前瞻綿密之事務官治理網絡下，政黨更迭並未能影響其國土安全。反觀我國之組織再造在精省後已談了廿二年，惟最關鍵的環境資源部、內政部、農業部…卻依然原地踏步。

當各國已應國際情勢以「自保」、「自衛」之立場快速大幅完成組織改造，除了國防外，糧食安全、國民健康、國土生態安全…似不能只有「自保自衛」之口號，亟賴有系統進行國土生態紅線之整備。不知，我國的國土安全格局保全何時可務實落地？

（作者為文化大學景觀學系主任）