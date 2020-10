美國關於川普的書很多,由川普姪女瑪莉川普執筆的《Too Much And Never Enough》(中譯《永不滿足:我的家族如何製造出唐納.川普》)銷量最高,上市一周即賣破百萬冊;也最獨特,由川普姪女揭露家族秘辛,從家庭教育看狂人川普是如何被養成。

2020-10-02 23:55