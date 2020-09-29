當高歌自由蓋過「我的祖國」

兩名台灣藝人因參加中國十一晚會錄影獻歌，成為新聞話題。只見蘇院長接受媒體訪問時拉下臉義正嚴辭：「我們是自由民主的國家，有些人他享受我們的資源…，還跑到對岸去唱不適當的歌，國人自有公評」，緊接著又播出陸委會聲明，措辭就帶有警告的意味了：「勿淪統戰樣板！…若涉及兩岸相關規定，將依法查處」。

蘇院長曾為優秀的律師，當年替黨外辯護，對民主自由的輪廓，應比經濟外交專業出身的政務官更理解：藝人為了她們演藝事業，去對岸央視獻唱兩首歌曲，那怕其中一首名為《我的祖國》，但仍在個人言論自由保障之列，無涉任何國家主權利益或安全的法律問題。如果這在台灣不必是律師也能以憲法保障基本人權推出的簡單邏輯，蘇院長怎像網民似的加入一些誘導用語呢？

有些媒體做球給院長展現抗中意志，自從民進黨執政以來，這樣替政府展現不示弱於中共的相同套路，總覺得如出一轍不斷上演。例如海軍艦艇冬瓜檸檬總統溫馨篇、一支掃帚絕不投降決心篇、絕不買中國口罩國家隊信心篇、健康換尊嚴美豬進口一個可以讓台灣走出去的決定國際形象篇，到令民眾憂心不已的陳時中絕不買中國製疫苗放心篇，去中國化、反中、仇中，島內在這些狹隘民族主義氛圍裡打轉了廿年，網路世代的年輕人甚至是吸收這樣的國家認同長大的，別告訴我如此的時代基調，中華民國還能存在下去。

正因為在這些理直氣壯的民主自由中，多少人認真想過：為此，其實我們反而失去了自由。一個高聲中華民國會遭致同儕暗自恥笑的自由、一種除了表述自己是台灣人外別無選擇的自由，多少對後代子孫有更具重要意義的歷史方向，在這片高頌自由歌聲中被抹殺了。

全球化潮流下無法改變的經濟宿命仍是經濟實力，無法否認的是戰略位置；只圖尊嚴立國的簡化思維，讓我們不務正業的整天驚慌著去細數我們還有幾個邦交國，去檢視有幾個不愛台灣的賣國徒，擔心著還有幾個商人或文化工作者又跑到對岸去唱《我的祖國》。然後到了選舉前，將這些無足輕重的作為展示一遍，激情之後年復一年，我們該發展的產業反而滯足不前，依然無法改變長期在對岸工作有五十萬人的事實，忽視他們的行為軌跡已經等同選擇了《我的祖國》那樣的主旋律，最挺你們留在台灣的年輕人，依然領著低薪必須依偎在父母身邊，附和著你們教會他們的那一套民主自由。

然而一切並未移動而前行。占了世界五分之一人口與我們語言文字相通之最大市場與機會，仍在一海之隔的身邊；民主自由改變不了地形上的脣齒相依，戰略上一時平衡的軍事消耗，也削弱了國家發展資本。把廿年來為了虛無而耗的本錢，專心搞好任何一樣產業，我們的行政院長何須去回答或者配合演出，誰才是祖國這樣綜藝化的問題？光是忙於真正的民生大計，忙都忙不過來。