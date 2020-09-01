民意勝朕意 川普中東再挫

川普八月中旬高調宣布，以色列與阿聯大公國達成和平協議，兩國將展開全面外交關係，另有數個阿拉伯國家將跟進，中東和平在望。世界知名媒體、學者專家亦紛紛預測，摩洛哥、蘇丹、巴林及阿曼四國將追隨阿聯腳步。八月卅一日，以色列和阿聯之間展開歷史性直航，以色列專機也首度獲同意飛越沙烏地阿拉伯領空。

不過，美國國務卿龐培歐日前走訪摩、蘇、巴三國，受訪國領袖當面告知不會與以色列簽約及建交，川普中東謀和努力再次重挫，無法為十一月大選加分。

民意高漲，宮廷外交失利。一一年阿拉伯之春民主革命後，中東各國民意高漲，示威遊行時有所聞，君主集權亦無法隻手遮天。但川普並未了解該區域政治變化，授權缺乏涉外經驗之女婿庫許納規畫中東和平大計，以宮廷外交之術，遊走各王宮，與沙烏地、阿聯、摩洛哥等王室實權人物建立緊密關係，也確實促成此次以阿（聯）和平協議，但並非處處可行。

以沙國為例，實際領導人穆罕默德王儲正面臨油價不振引起的國家財政惡化、新冠肺炎疫情肆虐等危機，國內人心浮動，不敢貿然評論以阿和平協議，只能透過親王室媒體探風向，發現大部分國人無法接受阿聯之舉。一星期後由外長費瑟親王宣布，在以色列與巴勒斯坦簽署國際認證的和平協議前，沙烏地不會步阿聯後塵與以國建交，逼迫庫許納不得不承認以沙建交前景不樂觀。摩洛哥國王也鑑於國內政經危機恐嚴重影響明年大選，當面告知來訪的龐培歐，摩國不會與以建交。中東各王國不追隨阿聯與以簽約建交，意味川普宮廷外交失敗。

阿聯與以色列外交關係全面正常化消息公開後，主導本案的阿聯王儲被貼上叛徒惡名，認為他背叛同屬阿拉伯人的巴勒斯坦人、合法化以色列對西岸的占領及預告巴勒斯坦建國的遙遙無期。巴林國王在接見龐培歐時表明，巴林只有在巴勒斯坦建國後，才會與以色列建交。沙國外長則堅稱，沙烏地願在阿拉伯聯盟於○二年通過的「阿拉伯和平倡議」的基礎上，與以色列關係正常化，換取巴人建國及以色列完全退出占領區。只有在以巴兩國同時存在，阿拉伯人才會承認以色列人的生存權，中東才會看到和平的曙光。

川普片面退出核協議，並重新對伊朗展開經濟制裁，企圖以極限施壓造成伊朗政權更換，逼迫伊朗攻擊沙烏地、阿聯等國煉油設施或油輪，造成海灣國家安全莫大威脅。學者專家曾以「敵人的敵人就是朋友」來推論，巴林、阿曼、沙烏地等海灣國家會跟隨阿聯與以色列建交，但這些國家卻能秉持一貫立場與政策，不因國安威脅而背離民意與民族大義。

川普於一六年擇定沙烏地及以色列為就任總統首選外訪國，宣示推動中東和平大業的決心，但遲遲才提出的「和平願景」卻是最短命的中東和平倡議。日前又企圖利用以阿和平協議帶動更多阿拉伯國家加入，但卻又雷聲大雨點小，無法帶來勝利，但不會衝擊其選情，因為外交一向不是美國大選的關鍵議題。但台灣卻恰恰相反，外交政策成敗與決策透明度牽動選情及執政滿意度，在位者不得不慎，莫以川普為師，亦要慎防勿成川普之棋子。