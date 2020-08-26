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聯合筆記／綠粉出征 一樣寸草不生

聯合報 / 林修全
彰化縣衛生局「逆時中」採檢爭議延燒，網路也出現綠粉攻擊彰化縣衛生局長葉彥伯（圖）的情況。 圖／聯合報系資料照片
彰化縣衛生局「逆時中」採檢爭議延燒，網路也出現綠粉攻擊彰化縣衛生局長葉彥伯（圖）的情況。 圖／聯合報系資料照片

短短不到一年，網路風向丕變，已從「韓粉出征、寸草不生」發展為「綠粉出征，寸草不生」，只要批評執政黨，甚至是「逆時中」，經常會引來民進黨粉絲的圍剿，社群上的綠色恐怖和霸凌是現在進行式。

高雄市前市長韓國瑜的崛起，有一部分是他的支持者，在網路上化身為鐵粉，不僅替韓國瑜發聲，也替韓國瑜「滅聲」，當碰到不利、不友善韓國瑜的言論，立刻出征，藍綠都有人因此受害。

當時，民進黨對韓粉一則以喜，一則以憂。憂的是，被韓粉鎖定攻擊時，往往遍體鱗傷，所以畏懼韓粉的網路力量壯盛；喜的是，這種不理性的攻訐，容易適得其反，造成討厭韓粉的人，連帶不喜歡韓國瑜。

如今，選輸總統、被罷免高雄市長後，韓國瑜聲勢下滑，韓粉幾乎銷聲匿跡，取而代之的卻是綠粉、英粉快速竄起，成為網路最龐大勢力之一。

例如，女網選手謝淑薇臉書發文，詢問「體育改革已經四年，有感受到改變嗎？」沒想到引來綠粉大加撻伐，留言灌爆臉書，更直接開嗆，謝淑薇恐怕不知自己招誰惹誰。

高雄市議長許崑源墜樓過世消息傳出後，像是藝人玖壹壹春風前往靈堂追念，江蕙在臉書發文哀悼，吳淡如、李明依也寫了幾句相關的字句，同樣沒料到竟引來綠粉出征。

許多昔日與民進黨友好的社運團體，曾被國民黨支持者指責是「民進黨的側翼」，但最近因為監督修法，批評蔡英文總統跳票，一樣慘遭綠粉追殺，還被指稱是「國民黨的側翼」，讓這些民團不知如何是好。

最近是彰化縣篩出一名無症狀確診者，以及與台大公衛學院合作調查萬人新冠肺炎血清抗體，結果綠粉馬上鎖定彰化縣衛生局長葉彥伯出征，並指控葉彥伯擔任「台灣篩檢學會」理事長，涉嫌利用職務擴大「新冠肺炎」篩檢業務。

諸如此類的例證，不斷累積增加當中，只要與民進黨政府為敵，很可能就成為綠粉下一個攻擊的對象。

然而，綠粉一樣是雙面刃，揮向敵人時，也傷害了民進黨形象，現在就怕民進黨刻意放縱，或是躲在背後煽風點火，姑息的結果，恐怕到最後民進黨自己都無法控制這群綠粉了。

韓國瑜 韓粉 霸凌 網軍 葉彥伯

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