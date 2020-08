聯合筆記／綠粉出征 一樣寸草不生

中、美第一階段貿易協議執行成效,按約定是實施半年期滿進行;因為新冠疫情與中美關係交惡,勢必有所延宕。雙方要透過網路共同做檢討的傳聞,預定八月中旬舉行會談的新聞甫發出,卻在亞利桑那州的競選大會上,被川普總統公然拒斥。川普說:「I canceled talks with China. I don't want to talk to China right now.」(是我把會談取消,現在不想跟中國談。)

2020-08-26 23:52