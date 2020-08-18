限縮言論自由 社維法果然好用

人民有言論自由，是憲法賦予之基本人權 ，除為防止妨害他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。

兩位國民黨台南市議員七月廿日舉行記者會指振興三倍券有假，遭行政院長蘇貞昌認為是假消息而要求檢警偵辦。兩位議員隨即被約談，並擬以違反社維法「散布謠言」移送裁罰。

民國八十年訂頒的社會秩序維護法，罰則不重，因涉及憲法嚴限「必要性」，以往很少派上用場。如今卻被民進黨政府發揮得淋漓盡致，讓人心生恐懼，就怕以言賈禍。雖多數法院裁定不罰，但寒蟬效應逐漸散發。何況民進黨完全執政，是否會修成嚴刑峻罰，有待觀察。

新科監察院長及監委上任，同時成立的國家人權委員會，目的在落實憲法對人民權利之維護，確保社會公平正義之實現。保障人權是該委員會成立宗旨，就盼陳菊院長銘記自己的誓言「會以我的初心，用我的餘生，守護台灣，維護人權」。面對行政部門是否濫用社維法，侵犯人權，寄盼監察院能真正發揮監察功能。