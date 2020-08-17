再不救工具機業 明年恐倒三分之一

上銀工具機集團卓總裁十四日語出驚人：「如果政府再不去救工具機業，最壞狀況到明年六月恐有三分之一的工具機廠會面臨倒閉！」他建議政府儘快提撥專案經費，向廠商採購車床、銑床及綜合加工機等基礎和標準的工具機產品，提供給全台大專院校使用，以協助產業度過難關。

財政部公布七月出口年增零點四％，擺脫連續四個月負成長，主要是資通與視聽產品以及電子零組件穩住大局，其他貨品合計的出口表現是年減十三點八％，其中以工具機出口值年減幅近四成，衰退最為嚴重。根據台灣區工具機暨零組件公會許理事長說，受疫情、匯率升值雙重夾擊，工具機廠及零組件業接單普遍是個位數，七月少了紓困3.0補助，放無薪假廠商家數增加，「做三休四」比比皆是，預估今年工具機出口值將年減四十至五十％。

值得注意的是外銷訂單嚴重衰退的傳統產業產品，有九成以上在台灣生產，其中工具機訂單多來自大陸轉單效應帶來的短期急單，撐不會太久；其次，由於歐美汽車廠封城現象未解，影響工具機接單及出貨。工具機零組件普遍庫存囤滿，造成存貨跌價損失與資金積壓雙重損害，如二次疫情再起，全球消費持續緊縮，國外客戶暫緩拉貨，復甦期恐要再延後二至四季，甚至可能引發廠商財務危機。

工具機公會已協助超過一百家業者申請紓困補助，但業者仍看壞未來景氣，屆時可能還要再增加預算並展延紓困時程。工具機業者也要自立自強，取得紓困補助後，首先淘汰老舊設備，並擺脫過往只做車床的低毛利產品，積極轉型生產高附加價值的產品，例如智慧工具機、工業機器人、無人搬運車與自動倉儲、物聯網、人工智慧等；此外，中小企業資源有限，不妨與工研院合作研發高端產品，為將來景氣復甦時做好超前部署。

工具機業短期先轉供應內需，呼籲政府挹注活水，採購工具機及其零組件；另一面請政府同步打開關稅壁壘與各國加速簽訂ＦＴＡ、控制台幣過度升值，雙管齊下，救救工具機業度過寒冬。