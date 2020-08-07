美台互訪 考驗習近平能耐

隨著川普民調落後與大選日步步進逼，川普不斷踩中國痛腳，幾乎已成各國觀察家的共同預測，只是這痛腳要怎麼踩才是重點。

隨著美衛生部長阿查爾下周抵台，代表川普會見蔡總統消息曝光，以美在二○一八年通過的《台灣旅行法》高層互訪作為法源，我們將看到更多更高層次的美台高層互訪，尤其是在今年十一月三日之前。

這波美台互訪攻勢，實則為一面照妖鏡，照出習近平統治下的大國崛起能耐可以到哪？還是到頭來只是一隻紙老虎？若是後者則反習勢力藉由李克強鬥習近平的態勢，就會浮上檯面。回想一九九五年柯林頓讓李登輝訪美，當年六月九日李在康乃爾大學發表演講，七天後中國召回駐美大使李道豫，當年七月廿一至廿八日立即試射東風飛彈，隔年三月又進行第二波飛彈試射，但同月柯林頓即派遣尼米茲號航空母艦戰鬥群通過台海，有效壓制解放軍氣焰。當年中共對於李訪美反應的速度與強度，令人印象深刻。

對比這次阿查爾來台，總統不再是自由派親共的柯林頓，而是右翼狂人川普，儘管中共是否可以反應到九六年飛彈危機時的強度，仍值得關注；但可確定的是，從二○一八年至今參眾議院已通過具強制力的五條友台法案，中共的反應就是官方、半官方與官媒叫囂，雖然解放軍八月也準備在南海舉行大規模登島演習；但美國從六月至今，在環太平洋進行航母等級多次演練，美偵察機也不斷迫近中國海域，解放軍似乎拳腳難伸。美中互關總領事館後，中國駐美大使崔天凱還說「中方不希望美中緊張關係進一步升高」，在在顯示習近平已經快要回不了川普的出拳。

美中若衝突到一定程度，台灣是否一定就會被犧牲？關鍵在於誰是公親？誰是事主？過去扁時代讓兩岸變事主，美國是公親，扁淪為麻煩製造者。如果這次川習變事主，台灣在某些意義上，可以是公親，我們還是可以選擇要不要那麼親美？但如果習不走文明與民主這條路，新冠肺炎還是亂搞，那台灣也只能眼睜睜看著強欺弱了。

從反送中到港版國安法通過，歐美媒體常有國際社會又能奈何習近平之嘆。但其實中共最痛恨卻也最害怕的罩門，還是台灣問題；具體來說就兩招：美台軍售與蔡英文訪美。習要不要讓自己陷入騎虎難下窘境，就看習自己；川普就怕習不跟他玩。

一九九一年波灣戰爭時，包括美國在內的聯軍，本以為海珊將是回教世界強敵，不料戰爭才打了四天，就輕鬆解放科威特，海珊後來還被美國活逮垮台。兩次波灣戰爭後科威特一樣活的好好的，消失的反而是伊拉克舊勢力，值得中共警惕。