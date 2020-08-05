Tik Tok收購案 處處暗藏美中角力

美國總統川普宣布，包括微軟在內的美國企業，如果無法在九月十五日前，收購中國社群網站「抖音」（Tik Tok）海外經營權，該程式在美國將全面禁用。此舉無疑將美中角力的領域，從貿易、科技，推往另一個新戰場。

綜觀美國政府抵制「抖音」的理由，可謂五花八門：程式會將蒐集到的用戶資訊（基資、定位、人臉辨識）回傳到位於中國的伺服器，中共當局依法可取用；中共當局對使用者上傳內容嚴格審查，使得諸如香港抗爭活動等敏感影片被下架，不利言論自由，甚至變相成為宣傳工具；「抖音」開放十三歲以下者使用，不利兒童身心發展及隱私保障；「抖音」使用者日前在美國群族衝突中，將警方執法影片截圖後上傳，造成其他民眾誤解，導致抗爭局勢擴散。

美國政府內部，在看待「抖音」的戰略面上，已達一致共識，即該程式確已造成資安、人權等疑慮，至於應如何處置，則有戰術分歧。保守的觀點，認為只要讓「抖音」的海外版從中國母公司獨立，由美國企業併購即可，這也是目前川普拍板定案的做法；激進的觀點，則認為無論是微軟或其他美國網路公司，在中國都有市場，併購後仍可能為了自身商業利益，私下做出妥協，因此應全盤禁用「抖音」。

目前最被外界看好的微軟，已低調證實此消息，表示刻正與「抖音」母公司談判中。美國幾家科技巨擘中，臉書本就是以社群網站起家，為了獨占市場，二○一二年收購Instagram，今天若再併購「抖音」，將面臨廣大反彈及嚴格審查。蘋果公司內部，則沒有合適的部門接手社群軟體；谷歌目前正在與「抖音」在美主要競爭對手Firework談併購；微軟Linkedln發展不佳，乃期藉由併購「抖音」，與臉書、谷歌呈鼎足之勢。

中國對於企業併購案本身並無意見，認為這是國家不應干預的私經濟行為，但對於若併購不成，美國政府將強行禁用「抖音」的做法予以批判，認為這是濫用國安概念、干預市場運作。倘最後微軟併購不成，恐將成美、中新的爭點。