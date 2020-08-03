李登輝路線遺產 資產或負債？

前總統李登輝日前逝世。從李登輝提出「中華民國在台灣」，到蔡英文提出「中華民國台灣」，這是李登輝路線傳承。這既是「中華民國台灣化」歷程，也是「台灣被中華民國化」過程，中華民國與台灣已融合成生命共同體。

這種雙重轉換歷程，體現在李登輝執政期間對「一個中國」重新詮釋，在概念上歷經變化。

李登輝執政時期對「一中原則」，採取單一排斥性論述，認為「一中」就是「中華民國」，在國統會通過《關於「一個中國涵義」》論及：「一個中國」應指一九一二年成立迄今之中華民國，其主權及於整個中國，但目前之治權，則僅及於臺澎金馬。此外，也分別採取去政治化、時間序列，同時涵蓋雙方論述的策略主軸。

首先，採取去政治化的論述。李登輝主政期間儘管認為「一個中國」為歷史、文化、地理、血緣、民族的中國，沒有政治上的「一個中國」。但這種對中國「去政治化」論述，增長台灣人認同空間。李登輝雖曾言從未否定自己是中國人，然任內採取台灣主體性政策，不斷強化中小學以台灣主體的歷史、地理、公民教育，增進台灣本土意識及主體性。這種台灣本土化、主體性路線及去中化路線，促進台灣人認同提升，中國人認同及雙重認同呈下降趨勢。

其次，採取時間序列的論述。即指「一個中國」沒有「現在式」，只存在「過去式」及「未來式」。過去式的「一中」為一九一二年建立的中華民國；現在式的「一中」為「一個分治的中國」，中華民國與中華人民共和國關係被表述為「特殊的國與國關係」，兩岸定位在「一個分治中國、互不承認的兩個國家」。未來式「一中」提出建立自由民主均富統一的新中國，呼籲大陸當局「以務實的態度捐棄成見，共同合作，為建立自由民主均富的一個中國而貢獻智慧與力量。」強調「中國的統一，其時機與方式，首應尊重台灣地區人民的權益並維護其安全與福祉」。

最後，採取整全式論述。《關於一個中國涵義》指出「台灣固為中國之一部分，但大陸亦為中國之一部分」；載明「民國卅八年起，中國處於暫時分裂之狀態，由兩個政治實體，分治海峽兩岸，乃為客觀之事實」。《國家統一綱領》明載「大陸與台灣均是中國的領土，促成國家的統一，應是中國人共同的責任。」有時「一個中國」涵蓋中華民國及中華人民共和國；台灣不等於中華民國，中華人民共和國不等於全中國。兩岸關係定位屬於分裂國家模式，如同統一前東西德、南北韓、南北越。

李登輝主政時期在「一中論述」及兩岸關係定位有其歷史政治遺產，從堅持「一中原則」到把兩岸定位為「特殊的國與國關係」。其作為「資產」固然提升中華民國作為主權國家的地位，但作為「負債」卻以惡化兩岸關係發展為代價。事實上，除非大陸當局務實正視中華民國存在，否則捍衛中華民國及維持和平穩定的兩岸關係之間，始終存在矛盾關係。「和平統一、一國兩制」對台政策，並無中華民國存在空間。