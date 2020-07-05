軍人搏命 更需醫護國家隊

漢光演習預演，海軍陸戰隊突擊橡皮艇在合格海象操作時翻覆，人員落海送醫，操演出現安全漏洞與瑕疵，「零意外、零傷亡」恐成口號。

國軍訓練最令人詬病：求好心切、抄短路，求快、求美、求好，達成使命第一，短時間要把久沒訓練的技能搬上檯面，常誤以為部隊該會的，複習一下就好了，有技術專長種能幹部在，經過幾周複習，很快就進入狀況。

在風險管理上，常會疏忽「意外值」，看出事送醫士官兵正值戰技高峰期，翻舟落水理應很容易脫困，這是基本學能，造成如此重傷令人惋惜！

美軍訓練或作戰重視人道，在風險管理中，預判會發生傷亡事故，救護艦艇、飛機、直升機、救護車及醫療單位等，都會熱機預備。嚴格訓練，是軍人最大的福利，依程序、步驟訓練，到模擬戰場景況，從單兵徒手至班、排、連、營組合作戰演練，依個人編裝與作戰需求，攜著戰鬥裝備訓練，含緊急逃生均列在課表施訓。

在新冠疫情侵襲下，部隊在嚴謹作戰訓練下，如能加上最好的急救醫護人員待命，在「醫護國家隊」資源保障下，相信國軍官兵會為保衛家園接受最嚴酷訓練。只是年金改革下，那些曾拚死拚活的官士兵及眷屬，傷了這些人的心和士氣；先要恢復政府的誠信，才能安軍心士氣。

花好月圓永不殘，國軍訓練發生挫折，會勇敢再站起來。記取教訓，求精求實、從嚴從難，才能避免「零意外、零傷亡」淪為口號。