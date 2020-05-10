快訊

台鐵楊梅埔心間發生死傷事故 行人入侵路線遭區間車撞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紓困之亂 侯友宜捲入綠內鬥？

聯合報 / 左余謙／文字工作者（桃園市）
在蘇揆喊出「中央審核、地方免責」，新北市送來九千多件紓困申請表給衛福部。 圖／衛福部提供
在蘇揆喊出「中央審核、地方免責」，新北市送來九千多件紓困申請表給衛福部。 圖／衛福部提供

急難紓困金還沒發到市民手上，中央與地方再度上演「送件之亂」。新北市政府初步審核九三○一件紓困申請案後，打包給衛福部審核，衛福部卻稱「錯誤示範」。

癥結在於蘇貞昌針對紓困民怨公開道歉後表示「中央審核、地方免責」，新北市僅照蘇揆指示執行；衛福部不敢挑戰上層機關命令，行政院周末悶不作聲，難道侯捲入綠營內鬥才是弦外之音？

衛福部對於新北市府送件表示「錯愕、無奈」，祭出親情牌稱母親節同仁辛苦加班；然而第一線的區公所一樣犧牲母親節為市民著想。衛福部若有疑義，不主動向行政院釐清補助核發的權責歸屬，還一度拒收案件，已有行政怠惰之嫌，何來資格責難地方政府？

新北市府並非直接打包，而是初步篩除三分之一不合格案件，其餘由於地方系統無法獲取一至四月的所得資料，因此請求中央協助。其餘可直接認定合乎資格者，侯友宜也表示將從速發放。衛福部不檢討中央與地方系統是否整合、不質疑蘇揆指令，反將責任推給地方，新北何辜？

真正做出指令的蘇揆看見中央地方角力，卻沒有出來滅火，心態可議。不久前，新北綠委、蘇揆之女蘇巧慧才為紓困之亂護父心切、劍指陳時中；這回侯友宜拿著中央令箭辦事，若中央部會一體，蘇為何沒有聲援陳時中？再者，衛福部指責新北，也等於拐個彎質疑蘇貞昌。表面上是中央地方爭議，實際上，侯究竟是蘇陳互鬥的擋箭牌？還是綠營策畫的卡侯戲碼？這場送件大戰，恐怕還有序曲。

疫情紓困 侯友宜 蘇貞昌 陳時中 衛福部 蘇巧慧 新冠肺炎 民進黨 疫情

延伸閱讀

蘇貞昌一句話讓新北誤會？ 侯友宜：地方審也沒問題

【重磅快評】侯友宜又逆時中？只怪蘇貞昌犯了老毛病

影／酒店復業地方決定！柯轟不負責 陳時中：社會有公斷

連28天無本土案例管制開放？ 陳時中：沒什麼需再開放

相關新聞

疫情下減碳代價大 修訂溫管法才有意義

為了減緩新冠肺炎的傳播速度，世界各國政府都對社會和經濟活動實施限制措施。國際能源總署（IEA）指出，受到各國對居家及產業實施的限制措施影響，今年全球能源需求將下滑百分之六，這將是有紀錄以來最大萎縮規模。

狂消毒，傷環境…疫情趨緩 盡速生態重建

新冠疫情有趨緩跡象，各界紛紛呼喊「重啟」，首要之務是生產、生活常態化，從重建經濟入手；接著探病、長照、公共場所啟封的人際面重建。類似的呼喊項目繁雜，所有項目都圍繞著人，以人的福祉為核心思考；與人類健康生活息息相關的生態、環境重建，迄今全未提及，這不但重要，甚且是避免下一場災難極迫切的事。

中美世紀霸權之爭：交鋒？交火？

兩條消息。中國央行發行數位人民幣，自五月一日起在深圳、蘇州、雄安新區和成都進行封閉試點測試；另外，據美國CNBC報導，中國將於今年推出「中國標準2035」十五年藍圖。前者，是全球首個央行發行的主權數位貨幣，目的一在於防洗錢，二在於推行人民幣國際化；後者，則是在「中國製造2025」的基礎上，為下一代科技搶占國際標準的制定權。

中共無力武統，先以武制獨？

民進黨立委蔡易餘等人提案，要改變憲法增修條文和《兩岸人民關係條例》中，關於兩岸統一之目標和中華民國法理主權及於中國大陸的規定。國台辦發言人對此發出一貫的警告，指台獨分裂分子在謀獨的道路上飆車，不斷試圖挑戰大陸的底線是極其危險的。其實「以疫謀獨」雖已在大陸激起「武統」聲浪，但「以武制獨」才可能是最需面對的衝擊。

紓困之亂 侯友宜捲入綠內鬥？

急難紓困金還沒發到市民手上，中央與地方再度上演「送件之亂」。新北市政府初步審核九三○一件紓困申請案後，打包給衛福部審核，衛福部卻稱「錯誤示範」。

漫畫／得救了？

漫畫

聯合筆記／台灣參加WHA的前世今生

藉由疫情並透過美國等多國對中共施壓，民進黨政府希望能參加今年的世界衛生組織大會（WHA），但坦白說，機會不大。

想一想「大屋頂中國兩制」

編按：本文是作者昨日在上海「兩岸關係三十周年」座談會的發言稿本。

熱門新聞

聯合報社論／前瞻停車場坍塌，折射紓困案的草率

聯合報黑白集／蘇貞昌嫌「時中」慢了

中共無力武統，先以武制獨？

中美世紀霸權之爭：交鋒？交火？

紓困之亂 侯友宜捲入綠內鬥？

經濟日報社論／發起全民消費運動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。