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紓困之亂 侯友宜捲入綠內鬥？
急難紓困金還沒發到市民手上，中央與地方再度上演「送件之亂」。新北市政府初步審核九三○一件紓困申請案後，打包給衛福部審核，衛福部卻稱「錯誤示範」。
癥結在於蘇貞昌針對紓困民怨公開道歉後表示「中央審核、地方免責」，新北市僅照蘇揆指示執行；衛福部不敢挑戰上層機關命令，行政院周末悶不作聲，難道侯捲入綠營內鬥才是弦外之音？
衛福部對於新北市府送件表示「錯愕、無奈」，祭出親情牌稱母親節同仁辛苦加班；然而第一線的區公所一樣犧牲母親節為市民著想。衛福部若有疑義，不主動向行政院釐清補助核發的權責歸屬，還一度拒收案件，已有行政怠惰之嫌，何來資格責難地方政府？
新北市府並非直接打包，而是初步篩除三分之一不合格案件，其餘由於地方系統無法獲取一至四月的所得資料，因此請求中央協助。其餘可直接認定合乎資格者，侯友宜也表示將從速發放。衛福部不檢討中央與地方系統是否整合、不質疑蘇揆指令，反將責任推給地方，新北何辜？
真正做出指令的蘇揆看見中央地方角力，卻沒有出來滅火，心態可議。不久前，新北綠委、蘇揆之女蘇巧慧才為紓困之亂護父心切、劍指陳時中；這回侯友宜拿著中央令箭辦事，若中央部會一體，蘇為何沒有聲援陳時中？再者，衛福部指責新北，也等於拐個彎質疑蘇貞昌。表面上是中央地方爭議，實際上，侯究竟是蘇陳互鬥的擋箭牌？還是綠營策畫的卡侯戲碼？這場送件大戰，恐怕還有序曲。
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