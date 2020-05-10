紓困之亂 侯友宜捲入綠內鬥？

民進黨立委蔡易餘等人提案，要改變憲法增修條文和《兩岸人民關係條例》中，關於兩岸統一之目標和中華民國法理主權及於中國大陸的規定。國台辦發言人對此發出一貫的警告，指台獨分裂分子在謀獨的道路上飆車，不斷試圖挑戰大陸的底線是極其危險的。其實「以疫謀獨」雖已在大陸激起「武統」聲浪，但「以武制獨」才可能是最需面對的衝擊。

2020-05-11 00:05