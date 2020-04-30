防疫情再起 需組疫苗國家隊

新冠病毒疫情，連續十八天沒有本土確診病例，整體而言，應可考量如何階段性放寬一些管制，也使經濟活動及早復甦。五一勞動節後的疫情，成了是否鬆綁的試金石。

根據最新病毒演化及疫情全球化的流行病學分析，北半球夏天疫情可能減緩但不會消失，尤其是有無症狀帶原者，冬天疫情可能再起；台灣因控制得宜，冬天如疫情重來，因群體免疫力低，緊急開發新冠病毒疫苗對抗疫情是急務。

以疫苗研發言，新疫苗由開發至上市，起碼費時二至三年以上。但在緊急疫情時，顯然緩不濟急。才會有推動緊急使用授權的綠色通道，允許在基本安全及功效確認下，進行臨床試驗與製造及量產同步執行，以縮短時程。

目前有上百個候選疫苗，希望能在冬天產出疫苗，供應防疫及醫護人員施打。目前有八個候選進入臨床試驗，到冬季時才可能完成快速開發，並獲緊急使用授權。可預期的是，屆時各國可能管制出口，台灣不是世衛會員，因此需盡速組成「疫苗國家隊」，在政府主導下緊急開發因應。

台灣有三家民間疫苗廠及一家公有疫苗先導廠，緊急開發新冠疫苗，需優先盤點這幾家現有生產技術、產能及成熟度。

政府應選定有可能量產的疫苗生產平台，資助疫苗廠六月前完成試產，並進行動物活病毒攻毒試驗，評估疫苗保護力。同步啟動臨床試驗及量產疫苗。如果臨床試驗結果達標，政府應緊急採購當儲備疫苗，根據冬天疫情來決定是否進行緊急疫苗接種。

近年來新興傳染病層出不窮，歐美國家皆資助產業界及非營利機構開發疫苗，早期皆以經費補助為主，缺乏積極互動，最近改為公私夥伴關係（ＰＰＰ）模式，大幅提升開發效率。緊急開發新冠疫苗，因充滿不確定性及同步量產風險，政府應與疫苗廠以ＰＰＰ模式簽訂預購資助合約，分段付費，才能加速疫苗開發速度。台灣過去因受制預先採購制度限制，無法與廠商共同開發，此次一定要突破框架，仿效歐美各國預先提供資金與疫苗廠共同開發。

多年來，台灣疫苗產業雖有進展，但以台灣人口少且經年面對中國大陸層出不窮的疫情，成立常態國家緊急疫苗研發機構，及檢討法規制度勢在必行，新冠疫情正是一個契機。