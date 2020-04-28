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不預警消防安檢 才能保安全
錢櫃ＫＴＶ大火，造成重大傷亡，令人深感遺憾與痛心，讓我不得不在此悲痛的時刻，來談談多年以來我對大樓消防安檢的疑惑。
我所居住的社區大樓每年會舉行一次大規模的消防安檢。在消防單位來檢查前一、兩周，管委會總會在各電梯張貼公告，「貼心」的提醒住戶們趕緊將各戶門口、樓梯間的鞋櫃以及雜物收進屋子裡，以免未通過而受罰。因此，一年三百六十五天我只有一至兩周得以享用乾淨又安全的梯間；待消防單位大張旗鼓的到社區初檢、複檢過後，住戶們又紛紛「物歸原處」，一切又回歸占用公共空間，卻造成潛藏危機的日常。
祈消防主管機關能實施不預警的消防安檢，發現真正的問題所在，有違規的情況發生時立即依法開罰，如此才能確保家家戶戶的消防安全。
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