聽新聞
test
0:00 / 0:00

不預警消防安檢 才能保安全

聯合報 / 段其文／自由業（新北市）
消防安檢應採無預警方式，才能發現真正的問題所在。（圖為示意，非當事人）圖／聯合報系資料照片
消防安檢應採無預警方式，才能發現真正的問題所在。（圖為示意，非當事人）圖／聯合報系資料照片

錢櫃ＫＴＶ大火，造成重大傷亡，令人深感遺憾與痛心，讓我不得不在此悲痛的時刻，來談談多年以來我對大樓消防安檢的疑惑。

我所居住的社區大樓每年會舉行一次大規模的消防安檢。在消防單位來檢查前一、兩周，管委會總會在各電梯張貼公告，「貼心」的提醒住戶們趕緊將各戶門口、樓梯間的鞋櫃以及雜物收進屋子裡，以免未通過而受罰。因此，一年三百六十五天我只有一至兩周得以享用乾淨又安全的梯間；待消防單位大張旗鼓的到社區初檢、複檢過後，住戶們又紛紛「物歸原處」，一切又回歸占用公共空間，卻造成潛藏危機的日常。

祈消防主管機關能實施不預警的消防安檢，發現真正的問題所在，有違規的情況發生時立即依法開罰，如此才能確保家家戶戶的消防安全。

安檢 大火 錢櫃 電梯

延伸閱讀

錢櫃北市4分店消防安檢不合格 市府勒令即刻停業

封閉式娛樂場所全都查 韓國瑜：消費前先看自救影片

桃園突擊檢查KTV 業者嘆錢櫃大火後來客數再減少

議員爆北市府5天前就知錢櫃施工 官員一度語塞

相關新聞

清算婦聯會 強人所難的追殺

內政部要求婦聯會轉型政黨的大限廿七日到期，三九○億資產面臨充公。國民黨主席江啟臣表示，執政黨應在還原歷史真相下，追求和諧...

聯合筆記／三萬元補貼 紓困到了誰？

近日，有朋友提到，他的阿姨是家庭主婦，沒有工作，每天燒飯洗衣，無所謂生計受疫情衝擊的問題，但她領到勞動部每月一萬、共領三...

不預警消防安檢 才能保安全

錢櫃ＫＴＶ大火，造成重大傷亡，令人深感遺憾與痛心，讓我不得不在此悲痛的時刻，來談談多年以來我對大樓消防安檢的疑惑。

火警設備 應有防擅關閉設計

台北市錢櫃ＫＴＶ大火，台北市消防局表示，現場電梯整修工程，未依規定向建管處及消防局等申報施工安全及防護計畫就偷跑施工，還將全棟警報設備關閉，造成重大傷亡，市府將追究刑責及行政責任。

還在歧視？ 要護理也要護「離」！

督導神情不悅進入辦公室，見到幾位同事都在，趕緊一吐怨氣。

月領三萬乖乖繳稅 被紓困排富

受到此次疫情影響，在飯店業上班的我，知悉公司發薪狀況不穩定，看著同事們不知所措以及對未來的不確定性，決定協助員工做最壞打算，主動去了解如何申請失業補助，備而不用。

紓困「節儉」 慘業會更慘

政府大概以為，防疫做得這麼好，經濟影響應該不大才是，因此央行把今年的經濟成長預測從原本的二點五九％小幅修正為一點九二％，政府的紓困方案也非常「節儉」。然而，把疫情所帶來的經濟影響看得如此輕微，適足以害了經濟。

院士與會士 同儕肯定的榮銜

聯合報刊了一位台裔學者當選美國藝術與科學院「院士」的消息。在一片疫情的消息中，不同的主題也還頗引人注意。這陣子也有關於中...

想一想「大屋頂中國兩制」

編按：本文是作者昨日在上海「兩岸關係三十周年」座談會的發言稿本。

熱門新聞

【重磅快評】把命交給官員與業者 錢櫃大火怎麼結案？

聯合報黑白集／陳建仁是防疫段宜康？

聯合報社論／沒消防沒警報，柯市府的安檢怎麼管的？

范疇／戰爭的定義 和平的對價

清算婦聯會 強人所難的追殺

聯合筆記／三萬元補貼 紓困到了誰？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。