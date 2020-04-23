願景回響／綠化 政府要加把勁

聯合報 / 蕭福松／大學教師（台東市）
賴金田卅年來不惜背債買下周邊的田地大量種樹，只為找回原有的自然生態。 記者鄭朝陽／攝影
賴金田卅年來不惜背債買下周邊的田地大量種樹，只為找回原有的自然生態。 記者鄭朝陽／攝影

聯合報系願景工程報導台東縣民賴金田貸款買山種樹，只為把大地還給自然，並幫野生動物開一家大餐廳。這位賴桑憑著一股愛護自然的熱忱，默默地種樹，既豐富生態，也為「保護生態，永續發展」做了最好實踐，令人感動又佩服。

相對於熱心人士在山上廣植樹林的實際行動，政府在平地的植栽綠化工作，似應更加強落實。受全球暖化溫室效應影響，氣候異常、氣溫升高成常態，種樹被視為降溫、減緩暖化有效手段，年初在瑞士舉辦的達沃斯世界經濟論壇便倡議「一萬億棵樹計畫」。

每年植樹節都有植樹紀念及贈送樹苗活動，但往往流於形式，不管是機關首長種下的樹，或發放給民眾的樹苗，始終未見成樹成林。至於最常被選作行道樹的黑板樹及小葉欖仁，每逢颱風季節，不是腰斬，就是被砍頭，不但破壞市容，對城市美綠化更是很大的諷刺。

「為未來種一棵樹」的願景工程，讓國人認知到種樹重要性，也看到民眾為這塊土地付出的努力，擁有更多資源的政府實應在植栽綠化作為上更加把勁。對不適宜充當行道樹的路樹該移則移，慎選具美綠化效果，又能調節氣候的本土樹種，特別應避免種樹再砍樹，及換首長就換樹種的浪費之舉。

暖化 願景 植樹節 溫室效應 路樹

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