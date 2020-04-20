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聯合筆記／台灣正進入最危險的時刻

聯合報 / 郭崇倫
台灣政府中的鷹派強調，世衛組織與譚德塞之戰，不僅是台灣為爭取應得的權益，而世衛也到了必須改革的時刻。（美聯社資料照片）
台灣政府中的鷹派強調，世衛組織與譚德塞之戰，不僅是台灣為爭取應得的權益，而世衛也到了必須改革的時刻。（美聯社資料照片）

台灣加入ＷＨＯ本就有不同途徑，馬政府與北京協調，每年逐次得以參與ＷＨＡ，當然不讓人滿意，蔡政府如今轉借國際壓力，能否成功，尚未可知，卻把台灣帶入最危險的時刻。

政府中的鷹派強調，ＷＨＯ與譚德塞之戰，不僅是台灣為爭取應得的權益，疫情猖獗更暴露了中國大陸影響力擴張，令ＷＨＯ已到了必須改革的時刻，因此台灣參與國際組織，已開始與國際組織改革議程相結合。

世衛被批評太官僚、反應太慢，這是所有國際組織的通病，國際組織沒有絕對權力，必須尊重各國主權，就算各國不理會，它也莫可奈何。

美國長久以來在國際組織內權力下跌，不願捐助經費，也不用心經營，如今擺出大股東架式，抽掉銀根，只會使自己更孤立，影響美國領導地位與發言權，讓台灣離ＷＨＯ越遠。

我們也許會期待其他會員國挺身支持台灣，但目前是非黑即白的對立選擇，讓各國選擇成本大增，況且非洲等發展落後國家，只能經由ＷＨＯ協助，若經費不足，屆時爆發疫情再傳回歐美，這個現實問題不能不考慮。

我們緊靠美國批評中國大陸，等於棄絕了兩岸協調的方式，尤其日前中共駐日大使孔鉉佑透露，打算接受今後台灣成為世衛大會觀察員，且可能常態化，「已經朝這方向開始各方面的討論和調整」；但我外交部強硬制式反應：「我國政府自會與世衛方面持續交涉，呼籲中國政府不要惡意干擾且進行政治阻擾」，大陸碰了一鼻子灰之後，駐日大使館在兩天後強烈否認，稱日本媒體造謠。

但這不是單純口誤，而是試探氣球，與二○一六年選後，外長王毅在ＣＳＩＳ表示「他們的憲法」說，如出一轍。我們也許顧慮其中有詐，大陸會在名稱問題上設陷阱，一口拒絕，可想而知，這個試探引發大陸內部強烈批判，鴿派退下，鷹派出頭，轉而批評台灣「以疫謀獨」，停止大陸學生來台，還傳出ＥＣＦＡ將斷絕。

官方喉舌環球時報十日更發表社論警告：「台灣當局的誤判和輕率行動有可能導致台海地區成為新冠疫情嚴重衝擊世界秩序後的一個爆發點」，最後一句是「勿謂言之不預」。中共多次在對外發動戰爭前夕，用這句話發出最後通牒，被視為準備開戰的信號。

台灣政府緊拉美國、不理大陸的加入ＷＨＯ策略，正好在五二○蔡總統將宣示未來四年大陸政策之前，兩相疊加，更具危險性。

ＡＩＴ主席莫健三月初來台，目的是探詢蔡總統連任演講方向，但也同時警告，台灣必須備戰，才能因應最壞狀態，其意也在提醒台灣不要仰仗美國撐腰，而不做自我犧牲的準備。

美中對抗隨著疫情加劇，雙方都在猜測對方意圖。中方猜測因為川普要競選連任，會有「十月驚奇」，在投票前於台海或南海製造事端；美方則猜測，由於疫情與經濟雙重衝擊，習近平要轉移內部矛盾，會選擇以武力警告台灣。

挑起危機的一方，都認為可以控制事態的升高，但戰爭從來不是理性決定，而是基於誤判，此刻的台灣正進入最危險的時刻。

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