單日零確診…何時恢復正常生活

零確診在清明假期後快兩周時出現，的確是台灣新冠病毒防治成功現象，但人民更關心的是，什麼時候可以恢復正常的生活，就是不用乾洗手和維持社交距離呢？

目前對新冠病毒的了解，研究發現潛伏期平均五到七天，但依照病毒數量，一天到十四天都有可能；最重要的是，在症狀出現前四十八小時內，就有傳染力，且研究發現受感染者，有一半左右是在前一個病人發生症狀前受感染。

台灣目前確定病例數不高，死亡率也不高，是很低度的社區傳播國家，但為什麼會有世界前段班的表現？疫情指揮中心沒有發布研究聲明，每日記者會仍是繞著幾個病例轉。

最近的一些防疫措施，如推廣戴口罩和拉長社交距離，減少群聚活動，跟台灣的新冠病毒疫情減緩有關；但是病人數在減少，反而管制措施越來越多，不禁讓人懷疑，是否指揮中心有其他資料，或者用沒有經過實證方式在進行防疫。

管制措施的緩和和降級，是跟新冠病毒流行下，台灣和世界各地流行病學獲得研究資料有很大關係，也跟疾病的嚴重度和醫療系統的整備有關。零確診給國人很大鼓勵，但前提是，必須要有非常強度系統發現新的感染者，追蹤接觸者和檢疫隔離，才有可能封鎖境外世界的流行。

台灣的疫情監視系統，目前也在摸索，因此也要加強發現新感染者的定點醫院系統，另外也要有民眾主動通報系統，防止醫療單位漏報。傳染病的流行，跟群體免疫力有很大關係，由於目前沒有可靠的各項檢驗方式，因此需要有以人口為基礎的保護性抗體和RT-PCR資料，來互相印證以得到可信賴的數據。接觸者追蹤是關鍵的封鎖病毒流行措施，且從這些資料蒐集和分析，可以知道台灣新冠病毒的傳播途徑，做為隔離和減少傳播的科學根據，減少影響正常生活。

如果上述監測措施和本土的資料都有了，即使降低民眾的管制措施，也能在新冠病毒再起時，加強管制措施控制疫情。台灣經濟蕭條要自救，就是疫情指揮中心依科學資料逐步降級管制，才能活絡商機。