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機場超前防疫 提早健康聲明

聯合報 / 周文軍／前中正航空站主任（台北市）
因應疫情，機場入境檢疫應加強。 記者鄭超文／攝影
因應疫情，機場入境檢疫應加強。 記者鄭超文／攝影

新冠疫情肆虐全球，全球死亡人數已逾十二萬人，超過二百萬人感染。大部分國家與地區未見疫情緩和跡象。

我國因防疫得當，確診人數三九五人，百分之八十五為境外移入。三月三十日自美國紐約返台班機已累積十二人確診。多名旅客於入境時申報有相關症狀，經採檢確認。顯示疫情嚴重地區防疫措施有需要前移，減少機上感染機率。

衛福部入境檢疫系統，已建立網路填寫旅客入境健康聲明功能。建議疫情嚴重地區班機旅客，提早於班表時間前廿四至四十八小時網路填報，以提早資料審核，知悉旅客身體狀況，有助機場檢疫處理；高風險旅客通知航空公司機上採取必要措施，降低機上旅客、工作人員感染風險。必要時參考類包機運作，協調將高風險旅客集中載運，返國後集中採檢、隔離。

本次疫情為全球性，各國解除時間不一，為防止境外疫情輸入，機場嚴格檢疫措施將會長時間執行。疫情和緩放寬管制措施後，大量入境旅客所需作業空間、設施，各機場應檢討規畫因應。為減少入境檢疫擁擠，方便入境旅客入境登機前網路填報旅客入境健康聲明，建議各航空公司、航空站參考桃機公司網站於首頁顯著處增設入境檢疫系統連結。

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