疫情會過去 重建需務實

經歷過這次世界疫情與人類的大戰，什麼時候我們的親身體驗，有如兩首流行名曲《我醒著做夢》、還是《夢醒時分》了呢？

今天各行各業面臨疫情災難，尤其演藝、觀光餐飲業者幾乎停擺；走到哪看到的，都令人心疼及不知所措。確實，官員急著列專案，輔助紓困藝文展演等，但整個展演生態，潛伏多年不公平的待遇分配，至今未改變。此時此刻更是雪上加霜，從事這行大家心知肚明，展演生態很不好，特別是對劇埸年輕人，這幾年在創意成果上，確實有很多進步，但展演回報，卻是遠遠不如美好作品，報酬差距之大，不是一般人能想像的。

年輕一代務實築夢，才是未來世代可走出的新穎生產線；但往往在申請標案補助過程中，他們是弱勢族群，不但會被殺價，還規定演出要大老背書參與。老中青三代同堂，共生共存共榮，才有比較實在作品；但年輕一代，最後得到什麼？分食大餅時，是老的等著餵食，辛苦創作的一代，卻像廉價勞工一樣；上位者理直氣壯，要多學習、不計較，以後才有機會；在這想法下，年輕人要如何公平競爭。

比起國外，台灣最喜歡設立貢獻獎；只是是否兼顧到，這些獎對未來流行，或是其他藝術有任何助益或推動力嗎？還是這些獎，是過去式，只有剩餘的想像價值。身邊不少好友音樂人，在世時未有扶助，反而人走了，就得貢獻獎；這不是藝術展演者想要的獎項，他們只是想要獲得支持，繼續為這片土地創作。

母語創作大賽獎金，是金曲獎流行音樂的幾倍，是否獎金高就可讓母語傳承？這些曲子真的有大大流行？如今面臨排山倒海的取消演出，大家要如何自救生存，最後只能結束營運；年輕一代怎可能再付低利去貸款繼續營運。何不把高額獎金，分配給更多得獎項目。

台灣雖是小島，但大家不要忘記人民務實、堅忍不拔的精神，及對人的溫度。有如今天面對世界疫情災難，我們還可在約束中求生，敬天謝地，疫情終有過去一天。疫情後，經濟影響可想而知，如果不重新研討務實做法，怎樣辦活動才有意義，而不是浮誇炫耀政績、大拜拜辦桌？地方建設不要再養蚊子，反而是讓有夢的展演創作者、觀光餐飲，不因疫情隨風而逝…而是他們還能否東山再起？

任何國家有競爭力有影響力，音樂藝術人文，仍是最好的外交語言；藝術的最終目標，追求境界就是真善美，台灣是否還是美麗Formosa，經過這次波濤洶湧的洗禮，重新省思如何善用老百姓的納稅錢，台灣必須找回務實精神的重要。