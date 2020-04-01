從民主的報導看四大報的個性

「媒體有個性」這件事你一定知道。無論是平面、電視還是網路媒體，每到了選舉時都不免展現「色彩」。長期觀察媒體的專家學者，能憑藉個人的觀察、經驗或直覺來判別媒體的立場。一般沒有那麼全面性關注媒體報導的讀者，能否有更簡易客觀的方式，甚至是在藍綠印象之外，來一窺媒體的個性呢？中山大學政治學研究所劉正山教授與資管系康藝晃教授的研究團隊，日前使用了《聯合報》的「聯合知識庫」，搭配其收集的《中時》、《自由》及《蘋果》三大報的資料，進行文字探勘與分析。他們分析了2008及2016年兩次總統大選四大報的性格，發現了這四大報在這些期間呈現「民主」這個關鍵字的相關文章時的共通點以及相異之處。

這兩次總統大選是台灣民主史上重要的里程碑，分別記錄了第二次和第三次政黨輪替。2008年是國民黨取得政權；2016年則是由民進黨翻轉。研究團隊首先鎖定這兩次大選投票日前後各三個月「社論」及「讀者投書」這兩個最能展現媒體性格的版面，進一步追蹤投票日前後「民主」一詞在這些文字資料庫中的使用狀況。以投票日為切點，前後共這六個月為期，四大報的「個性」在文字探勘分析下一覽無遺。劉老師指出，由資料庫所取出的文章數約一千兩百多篇，雖然就篇數來看，不算太多（依上述四大報的順序分別為185、325、434、262），但若以這一千多篇文章中「含有民主的字句」作為分析單位或資料點，總數高達5,197，是無法用人工肉眼全部有效率的讀完與分析的數量。因此文字探勘分析大幅增加了分析的效率與可以看見的資料面向。

研究團隊分析了這些民主字眼及前後文之後，將這些資料點在其句子中的屬性分為了九類：1、「台灣的民主」（Taiwan）：民主二字直接與台灣相連，如「台灣民主」或「民主台灣」；2、「政權概念的民主」（regime）：與政權概念相連，如「民主政權」或「民主政治」；3、「民主的核心意義」（characteristic），與民主核心相關的字相連，如「民主價值」、「民主人權」、「民主素養」、「民主精神」、「民主自由」等；4、「民主的類別」（type）：與民主型態相關的字眼，例如「直接民主」、「間接民主」、「議會民主」、「審議民主」、「鳥籠民主」、「憲政民主」等；5、「民主的運作」（function）：與民主在實際運作中有關的字眼，例如「民主機制」、「民主政黨」、「民主制衡」、「民主體制」、「民主運作」等；6、「民主的發展」（process），與民主進程相關的字眼，例如「民主時代」、「延續民主」、「鞏固民主」、「民主程序」、「傳承民主」等；7、「國際的民主」（foreign）: 與台灣之

外其他區域相關的字眼，例如：「香港民主」、「美國民主」、「國際民主」、「全球民主」、「世界民主」、「新興民主」等；8、「負面消極的民主概念」（negative）：相連的字眼偏消極與負面，例如「破壞民主」、「違背民主」、「否定民主」、「反對民主」、「民主失衡」等；9、「正面積極的民主概念」（positive）: 用稱許的字眼與民主相連，例如「民主香火」、「民主聖地」、「民主典範」、「民主成果」、「民主前輩」等。最後一個類別是無法分類的字眼，判為無效值（null）。總計各報可使用的有效資料點比例分別是64%、74%、67%與76%。

研究團隊有了這九個民主字眼的分類之後，便能進一步分析四大報在兩次選舉時，從選前到選後不同類別在使用上的變化。研究發現，《聯合報》在「民主的核心意義」的呈現上跨兩次選舉都相當穩定。2008年第二次政黨輪替之後，所刊出的含有民主的文句，明顯減少了用負面字眼，正面表述民主的文句增加，內容著重於民主機制的討論，而且冠上「台灣」的資料點增加許多；2016年選前，帶有較負面字眼的資料點明顯增加，正面的字眼減少。2016年選後則同時大幅減少了正面及負面字詞的使用，轉為就民主程序與民主發展的討論。此報在民主一詞使用上所展現的立場，有相當「為特定事件加註」的性格。

《中國時報》在兩次大選前後，對於民主所使用的正面字眼都不算多，使用台灣二字的情況也算是穩定，但在第二次政黨輪替之後，所刊載的關於民主的文句，明顯減少了負面字眼，較多使用發展及政權相關的字句。至於第三次政黨輪替之後，提到民主多是帶著批判的角度，內容多是強調民主的發展進程。此報在民主一詞使用上所展現出來的立場，有「聲東擊西」的性格。

《自由時報》使用或刊載民主相關的文句時，以第三次政黨輪替前後風格最為鮮明：2015-2016國民黨執政後期，此報明顯使用了許多形容詞，正面及負面字詞的情況都有。文字中亦多強調民主的功能、發展、政權以及台灣意識。有趣的是，這些情況都發生在2016年選前三個月，而隨著台灣第三次政黨輪替完成，這些字眼的使用頻率都出現明顯下滑，換言之，自由時報在民主一詞使用上所展現出來立場，有著明顯的「助陣和助選」性格。

《蘋果日報》在2008大選投票日之後，明顯地減少提及本質、發展、功能以及正負面的字詞使用，但微幅增加了台灣的字詞。有趣的是，2016年大選投票前轉為大幅提偶台灣、政權、發展、功能、本質，以及負面評述的字詞。投票日後則大幅呈現正面字

眼，一方面維持提及將民主二字與台灣、發展、類別、功能本質等概念連結，二方面減少了主權及負面評述的字眼。此報在民主一詞使用上所展現出來立場，可以看到不願得罪藍綠、「小心駕駛」的性格。

主流報紙媒體是文字資料最豐富的礦脈。透過文字分析的結果也最具客觀性。雖然在解讀上必然是主觀的，但資料、圖表與證據卻是公眾得以一窺主觀詮釋是否如實的最佳管道。

這次的分析，有許多的字詞（約2成）無法納入分析，文句中的反話、暗諷等也無從正確判定類型，但整體來說，大數據呈現的相貌與專家對報紙性格的理解相去不遠。這些不令人意外、符合經驗觀察的部份，正意味著用文字探勘分析的方法將有助針對現在進行中的關鍵字眼進行分析與趨勢的預判。因此，這些學術上的方法若用於社群媒體或是其他網路上的新興新聞媒體，公眾將能得到認識媒體性格的新途徑。

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