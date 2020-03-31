經濟危機來襲...比照防疫 設產業救難小組

疫情折騰世界已逾三月，且有愈演愈烈之勢，不但死傷無數，且重創世界經濟。短期內股、滙市及油金價動盪，長期傷及世界供應、需求及物流配銷鏈，不但景氣恢復不易，且在全球化和區域優先間相互擺盪，產業競爭和重組更加劇烈；中美霸權爭奪戰顯將進入另一新的回合，恐怖不安瀰漫，經濟失序的不確定將持續一陣子，世界疫戰對經濟運行和企業投資及經營的影響，難以估計。

川普以關稅為手段的貿易戰，改變了中國為「世界工廠」的角色，而重塑中美兩國特色的對立「供應鏈體系」，影響所及，台商採取回台及分散投資亞太投資相因應。未料，新冠肺炎不但重創中國大陸兩個月的經濟活動，其封城措施也讓世界各地感受缺料斷鏈的危機，加上沙俄美三國的石油供應戰，幾乎讓石油價格崩盤；緊接著，歐美又淪為新冠疫區，美國又有四次的股市熔斷，聯準會在兩星期內迅速採降息六碼的措施，川普也配合提出二兆多億美元的紓困方案；各國政府馬上跟進，分別提出降息降準、紓困等救市措施，一時之間全世界的寬鬆救災政策放出許多資金，但遠水救不了近火，企業倒閉、員工失業，加上消費不振，眼看著經濟大危機逼近而來。

此際，政府當然要以「非常」手段的紓困措施，並「超前部署」才能讓產業界不致連鎖倒閉併發大失業潮危機。筆者提幾點具體作法。

首先，政府宜比照防疫的一級作為，成立「產業緊急救難小組」，由行政院長或副院長擔任召集人，分別由財、經、金各部門首長，加邀產業公會及專家學者組成，定期針對疫情、供應、需求及物流等四大類產業，依嚴重性不同，提供差異性的紓困措施。

其次，產業界宜主動提出紓困需求。尤其是中衛體系宜向央行或各金融機構，提出金融資金互保互助辦法，避免連鎖倒閉發生。

再者，針對失業潮或放無薪假的航空、旅遊、交通及零售服務業等，分別對業者和員工，提供融資和短期的生活補助金，以半年為期，定期檢討和調整。

此外，針對疫情相關的醫療等大健康產業，政府宜在技術、產銷及物流配銷上給予貸款、經營及技術上的輔導，並積極創造更好的發展環境，配合線上及遊戲產業難得的發展商機，此時的輔導協助將有事半功倍之效。

復次，由於國外巿場突然萎縮，外銷業將有半年左右的不景氣調適期，政府應給予業者特別關注和金融與減稅協助，以免產銷失調造成的資金周轉和員工失業的危機。

最後，對回台投資或分散投資的南向業者，政府宜督促銀行給予融資以及整體的配合協助，如五缺及人才訓練等；另銀行、保險業者也是此次降息的辛苦產業，政府宜助其籌豐裕的資金，及降低風險的補貼，他們才有能力和意願配合政府的紓困措施。