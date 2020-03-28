陳家欽開錯了誰的門？

警察界長期有個職務定律，就是「跟對人」比「做對事」還重要。絕大多數警官想升個像樣的官，都得看他們的「警察族譜和血統」，是不是和掌控人事權力的上級「一脈相傳」。即使連警政署長陳家欽這麼高位的警官，也沒有例外。

在警界來說，陳家欽想方設法幫他身邊的人升官，本就是再平常不過的事。過去，我就曾經看過，警政署長辦公室的警官，和這個署長以前當地方警察局長時，辦公室裡頭的警察，完全一樣面孔。唯一不同的是，以前的官職是一線三星，在署長室變成兩線三星。

如今，貴為警政署長的陳家欽，幫身邊部屬升官，會弄到被內政部移送法辦，讓人意外。很可能是他在人事調整時，沒有注意到警界內部，有人已取得更高層、更有力的族譜，或者是他疏於注意照顧到「警政署上頭的高層血統」，才會落到這個下場。

照理說，陳家欽警界資歷也不算淺，應知道警界的真正頭頭，不是警政署長，而是可以決定署長人事的總統府、行政院和內政部。如果陳家欽不知道，那麼我來告訴他一個警界不算是秘密的人事秘密。

記得阿扁當總統時，有一次要調整警政署長人事。當時警界大傳特傳，說是台北市警察局長會升任，也有人說是刑事警察局長被看中。傳言愈來愈傳神，說到某個警察局長已被約見或告知地步。結果，人事令一公布，警界所有人都傻眼。一個幾乎不可能的人接警政署長。當時，我曾依據傳言，當面問他「走對了哪一個門？」他笑笑，沒否認。

「走對門，跟對道」，就是警界的升官「正道」。但是，警界的「門戶」、「道路」相當多，各戶與各道，也都各具強有力的族譜及血統，陳家欽坐上署長位子，不代表他有絕對的辦法，可以全權決定警察人事。因為，他還必須兼顧其他具實力的門戶，以免給自己惹來麻煩。

警界這種門戶林立現象，表現於外的，就是每次只要傳出有高階警官調動，必然就會有許多關係到升官候選人的黑函、黑消息傳出。而有意爭取好位子的，都精銳盡出，幾乎總統府、行政院各相關部會、立法院、執政黨高層等有力人士，都被動員，弄得就像是打一場政界的世界大戰般。也因此，幾乎每次高階警官人事調動，都是警界各門各道共同協商下結果。

前一陣子，陳家欽把兩年前犯酒駕傷人案的心腹警官張博鈞，想方設法破格晉升為二線四星警正專員，再調回身邊上班，當即被不滿的人掀了個底朝天，弄到必須註銷派令，說來也就是警界人事大戰前的小戰火。

顯然陳家欽沒有記取這場戰役的教訓，忽略警界當中，有某些門戶族譜及血統，已經有變化，他還循著過去警界東調西調，把自己心腹調升這一套舊習，這回才會摔了個跟斗被上級移送。