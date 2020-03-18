靜待半導體成經濟頂梁大柱

全球新冠病毒疫情的惡化超乎原先市場預期，全球半導體市場的發展由原先的成長樂觀，轉向復甦力道恐減緩；台灣半導體業雖也將同步受到終端需求下滑的影響，但憑藉著台積電擁有全球先進製程產能供不應求的局面、中國去美國化持續加持積體電路設計業、高階封測技術尚優於紅色供應鏈、具備疫情受惠族群的優勢，預計我國半導體業景氣仍有機會略高於全球。

短期內新冠疫情雖延燒，但對國內半導體業的衝擊仍在可控制的範圍內，同時去年同期基期較低，且尚有疫情帶來的轉單或急單效益，因而若以年的角度觀之，今年一到二月國內重要半導體廠之合併營收年增率均呈現正數態勢。

不過預計全球疫情發展嚴峻導致經濟前景不明、終端需求下滑，對於我國半導體業的負面影響將於第二季浮現，畢竟中小型終端客戶能忍受庫存的天數在六十到七十五天、大型客戶為一二○天，因而部分客戶砍單情況將難以避免，第二季半導體業營運績效恐較首季下滑；但台積電受到的衝擊將有限，先進製程訂單狀況仍優於成熟製程，主要是大客戶考量全球5/7/7+奈米產能的稀少性，加上未來若重新在台積電排隊恐來不及供應其後續新品所致。下半年隨著疫情因素淡化，加上國內半導體業持續搶攻新興科技領域有成，整體產業景氣表現將呈現前蹲後跳的局面。

整體來說，若由台積電的成長業績來使國內半導體業景氣呈現穩健增長，則相對將可成為台灣經濟發展的重要支柱；特別是當眾多傳統製造業、３Ｃ產業、內需服務業、負責跨國運輸及貿易服務業等業者營運備受疫情衝擊之際，半導體業將可因先天的優異競爭優勢，疫情下仍有轉單與急單效應而成為頂梁大柱。

也就是說，若以全年角度觀之，二○二○年我國半導體業產值年增率則將延續二○一二年以來正數態勢，除了台灣半導體業在疫情仍有受惠族群，包括記憶體相關製造與設計、雲端運算／伺服器相關晶片、高速傳輸IC、WiFi及乙太網路、耳溫槍MCU、紅外線熱像儀中的CIS元件等之外，最主要是來自於晶圓代工龍頭廠商先進製程、半導體封測大廠高階封測等競爭優勢持續發威，且二線晶圓代工的合併綜效浮現所致。

但畢竟新冠疫情難免還是會對上半年終端應用市場需求造成影響，故國內半導體產值年增率也將由於原先預估的高個位數下修至中個位數，但依舊優於去年一．七％的水準。