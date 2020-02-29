聯合筆記／適當的恐懼 適當的日常

新冠肺炎疫情持續升溫，日本防疫在台遭到嚴厲批判，有人將之歸咎兩因素，東京奧運及習近平即將訪日，批評日本不敢大聲拒絕中國，才讓防疫荒腔走板。政治因素或許不容排除，但日本與台灣防疫實採不同路線。

有些論調誇讚台灣因為二○○三年ＳＡＲＳ經驗而在防疫上領先日本。事實上，日本二○○三年ＳＡＲＳ採取高規格邊境管制，寫下零感染紀錄。但○九年Ｈ１Ｎ１邊境管制失敗，推算導致二千萬人遭到感染。日本人擅長堆疊經驗，記取錯誤進行修正，對抗新冠肺炎可見日本經驗中修正的軌跡。

○九年負責對抗新型流感的厚生勞動省前結核感染症課長三宅邦明、川崎市健康安全研究所所長岡部信彥接受媒體訪問皆指出，邊境管制在流感疫情時產生兩個反作用，國民對邊境管制期望過高，發生社區感染，反造成大恐慌；大量投入邊境管制，消耗有限醫療資源。新型流感初期階段健康監視對象，一度膨脹至約十三萬人，保健所陷入混亂；恐慌讓感染風險很低民眾也蜂擁至醫院，癱瘓醫療系統。

台灣是否將邊境防疫守到最後一刻，已有不同意見；而三宅、岡部從過去經驗指，確保醫療體系運作能量及優先治療重症患症機制，更為重要。

日本感染症法指定醫療機構設置的「感染症病床」約一千八百床，由於接納鑽石公主號患者等原因，數百張已使用中。政府將重點從邊境防疫，轉向完善醫療體制能量。為避免具感冒症狀者沒有提前諮詢蜂擁而至，負責疑似感染者診察專業門診，比照○九年流感增至八百處，並加快確保重症者病床，若疫情擴大，將讓重症者優先入院，輕症者在家休養。

相較ＳＡＲＳ時，訪日觀光客約六百萬人次，Ｈ１Ｎ１前後約八百五十萬人次，去年日本訪客達三千一百萬人次，完全邊境阻絕幾不可能；一年觀光客約一千九百萬人次的新加坡，甚至更早將防疫重點切換至減害。

三宅甚至提醒冷靜思考，日常生活要為防疫「犧牲」至什麼程度。接下來病患勢必增加，但疫情降溫至少需二至三個月，社會必須維持經濟活動與日常生活，落實防疫政策，重要的是「適當的恐懼感、適當的日常生活」。

日、星的防疫政策，是台灣的對照組，其政策脈絡、優缺成效，值得持續關注。