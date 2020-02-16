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救經濟別債留子孫

聯合報 / 周玉娟／退休教育人員（台中市）
因應「新冠肺炎」帶來的產業衝擊，行政院拍板紓困振興方案，其中經濟部擬推出振興抵用券引起各方矚目。 記者曾吉松／攝影

行政院會通過新冠肺炎紓困方案，經濟部的「酷碰折扣（抵用券）」目前規畫以民眾下載優惠憑證，於店家掃描QR CODE方式進行，亦可列印出來在沒有數位化的商家使用。

現在幾乎人手一機，摒棄印發紙券傳統作法，改以雲端電子模式領用，確實更符應環保、便利、經濟效益。電子資訊化，不但可減少紙張浪費，減輕商家回收匯報繁瑣過程。

只是每個人抵用上限可有多少額度，該綁手機號碼或身分證，尚未有明確方向。筆者認為，為達公平正義應該朝綁定身分證方向規畫；如果折扣過低（例如抵用優惠金兩百元），實在很難刺激消費者，提升衝高內需振興經濟機率。

疫情衝擊民生經濟，難得朝野對紓困有共識，希望來自人民的納稅錢能花在刀口上，真正幫助到振興國內經濟，而非「你消費我埋單」的撒錢債留子孫。

身分證 新冠肺炎 疫情 行政院 行動支付

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