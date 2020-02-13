疫情衝擊…微風裁員 服務業最冷冬天還沒到

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，衝擊全球各國經濟，首當其衝包括旅行社、飯店、百貨公司等，即具有「人流」服務業受到疫情影響最大。像昨天傳出微風集團將資遣近三成人力，即是一例。雖然微風集團回應是進行年度人力組織調整，但無論何種理由，人力精簡卻是不爭事實。

最近台北信義區國際觀光客常去的百貨公司，排隊名店、美食街都冷冷清清，顯示百貨業一級戰區的信義商圈，受疫情衝擊很深。台北車站附近也有大飯店，以往平日或假日都有提供早餐、午餐、下午茶和晚餐服務，但自二月上旬起調整餐廳營業時間，縮減供餐服務，顯見平日或假日下午過後就很少人來用餐。倘若來店內用餐人數持續低檔的話，飯店就有可能裁減人力，以減少人事成本。

旅行社則是另一個重災戶。目前旅行社能夠做的，就是幫旅客取消旅遊計畫，並將損失費用降到最低。這種現象主要是因為現在消費者因疫情無出國意願，或順延出國旅遊計畫。在接不到出國旅遊訂單情形下，部分旅行社只好請旗下員工放無薪假，或者要求員工休年假因應。

不過還有一些服務業，如資訊業，面對新冠肺炎疫情尚未有明顯影響，因為原廠庫存大多有兩個月左右的安全存量，但下個月進貨就會出現問題，尤其是因中國大陸停工，貨櫃進不來台灣。從事有線電視、網路業，受到新冠肺炎影響較大的是產品設備進口問題，部分公司採取緊急應變計畫，即先進行目前缺貨的商品改變包裝方案，之後會持續觀察進貨情形。

整體而言，新冠肺炎疫情對各行各業都造成程度不一的影響，對服務業衝擊更大，現階段還不到經濟最寒冬，企業必須要有面對經營困境打持久戰的準備。這時就要看企業領導者如何激起員工熱情，共度經營難關。