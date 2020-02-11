新冠肺炎送給反中一把槍

新冠肺炎疫情蔓延，大陸境內一片恐慌；若中共當局去年底對肺炎個案不視而不見、不隱匿疫情、不粉飾太平，今天事態何以至此？

微信、微博圈上一堆加油打氣、歌頌英雄的文章和影片，都無法遮蓋中共體制下，人治而非法治社會的巨大缺陷，及其導致的又一次人禍。

人民日報近日評論說，「全國一盤棋，展示出強大的行動力」、「信心在胸、行動力強，底氣來自制度」、「關鍵時刻，黨組織總能發揮戰鬥堡壘作用，統一領導、統一指揮、統一行動」。

沒錯，中國特色社會主義的動員能力無與倫比，在壓制疫情的作為上亦施展了鐵腕手段的高效率，但這種效率和智慧，卻怎麼也用不到事前預防上。無數的火箭衛星上太空了，航空母艦要造第三艘了，怎連一個醫療都搞不好？

繼香港動亂、台灣大選，新冠肺炎蔓延，是中共再度送給國際與台港反中勢力的又一把槍，讓台灣人離「中國」的距離又更遠了！與其此時還「不能免俗」的在國際組織上和台灣爭吵「一中」問題，不如先檢討自己，想想如何才能成為一個真正的泱泱大國！