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戴不戴口罩 該聽誰的？

聯合報 / 蔡爰／退休教師（新北市）
行政院長蘇貞昌（中）赴台北郵件處理中心，視察口罩物流程序。 記者林俊良／攝影

新冠肺炎疫情愈來愈嚴重，世界衛生組織表示，一旦全球大流行，將造成更大傷害。在國內，搭乘捷運等大眾運輸工具，是否要戴口罩，亦引發討論。民眾關心疫情的任何訊息，然而卻接收到相反的資訊，更是一個頭兩個大。

日前，中國大陸疫情專家鍾南山和美國防疫專家在機場碰面、交換意見時，全程戴著口罩；兩人都是防疫佼佼者，乃至權威，全程戴口罩。

反觀衛福部製作防疫影片，宣導健康民眾搭乘公車捷運等大眾運輸時，其實不必戴口罩。衛福部長陳時中也說，民眾搭乘大眾運輸工具免戴口罩。中央流行疫情指揮中心也找「柚子醫師」拍廣告，呼籲民眾搭大眾運輸工具免戴口罩。但台北捷運月台宣導廣告，由台北市長柯文哲拍攝，呼籲民眾勤洗手、戴口罩。中央、地方政府防疫不同調，民眾該相信誰？

振興醫院感染科主任李明政受訪時也強調：「到公共場所、封閉空間、公共交通工具是一定要戴（口罩），不分男女老幼，所以是盡量避免外出。」

感染專家和中央政府，防疫見解截然不同，讓一般國人無所適從，怎麼辦？

口罩 疫情 捷運

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