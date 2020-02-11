離開「中國打壓」防護罩 找到「兩岸諒解」解方

在外交部稱菲律賓並未禁止我國民眾赴菲的不到廿四小時，菲國便宣布，為了防堵新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情，根據「一中政策」，暫停台灣民眾赴菲，並將台灣與中國大陸、香港、澳門同列為暫時禁止入境之列。國人或搭原班機返回台，同時也有約五百名台灣旅客在降落菲國後被拒絕入境。

義大利在此之前已經宣布暫時停飛往來台灣的直航班機，因為根據世界衛生組織（ＷＨＯ）看法，台灣是中華人民共和國的一部分，我國外交部力爭未果。主張「一中政策」的越南隨後也一度拒絕台灣航班入境，導致數架次在空中折返，但經我國政府強力交涉，此項禁令在幾小時後宣告解除。

接著，蒙古禁止陸港澳居民入境，而台灣民眾因蒙古的「一中政策」也遭拒絕入境，例如台電足球隊便無法參加在該國的比賽。另根據國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）網站顯示，位於東非、支持「一中政策」的模里西斯迄今仍將來自「中華台北」與中華人民共和國、香港、澳門的旅客列為拒絕入境者，但我國外交部在二月九日稱前述資訊有誤。

這些案例都可說是因為中共與這些國家間的「一中政策」而產生的不幸誤會。外交部發言人說「中國的陰影一向都存在」，間接指責中共打壓。「中國打壓」已經成為民進黨政府外交失利時的標準答案，有些民眾也因此忽略了民進黨政府外交策略與管理可能的失當之處。

有人猜測，正值兩岸關係緊張，中共圍堵台灣的國際空間成為常態，中共官員在前述幾個國家以「一中」為理由，要它們把台灣也納入拒絕入境的目的地。如果中共官員真的這樣做，卻有點怪，因為據說已有約六十個國家對中國大陸居民或來自中國大陸的旅客採取了具體入境管制或檢疫措施，但目前似「只」有五個外國政府將台灣與陸港澳一視同仁。中共在外交的實力應不僅如此而已。不然，就是中共駐外官員個別的行動，而非中共外交部有系統的打壓。

一個較可能的答案是，這五國中央外事單位應知台灣與陸港澳的不同，而除了義大利和模里西斯，蒙、越、菲的中央衛生單位和入出境管理單位也應知台灣與陸港澳的不同，可是這五國的政府已深深被中共的「一中政策」所制約，一旦有牽涉中國大陸或港、澳的大事（通常不是好事），台灣也要入列。

世界多國支持、承認或認知到中共的「一中政策」（世上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府），對中華民國政府而言是很大的外交壓力。若疫情不歇，未來可能還有一些與中共建交的外國政府會在做進一步入出境管制時，將台灣與陸港澳一視同仁。

世界衛生組織因政治力而排除我國官民參與，以及前述荒謬事例，都是政治凌駕專業治理的殘酷現實。建議民進黨政府離開「中國打壓」的防護罩，找到「兩岸諒解」的解方，先從增加兩岸政府在區域及全球治理中的貢獻開始正向互動。