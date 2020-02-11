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跟著大綠走 國民黨下一步在哪？

聯合報 / 孫揚明／資深媒體人（新北市）
國民黨主席補選，候選人對兩岸關係與兩岸定位的主張，備受關注。 圖／聯合報系資料照片

國民黨主席候選人和議員還在對北京表達軍機繞台不滿時，民進黨總統蔡英文卻已經放軟身段，開始對北京表示「這時候最重要的是控制疫情」，同時要「盡速與對方（北京）達成共識」。國民黨這種只會拿香跟拜，最後卻狠狠的吃一鼻子灰的情況，只能讓人喟歎。

這種情況非始自今日；國民黨立場逐漸漂出憲法規定「一個中國」，是在前主席吳敦義就任前後即發生；只是於今尤烈。

吳敦義上台後，一直企圖重行界定「九二共識」，導致任內不但無法舉行「吳習會」，就連傳統「國共論壇」亦遭停擺。

吳敦義這樣的主張，出現一個兩岸都未曾想像到的新狀態；即兩岸過去四十年處理兩岸關係基本架構與概念的全面崩解。

中共從毛澤東起，經鄧小平迄今，包括辜汪兩次會談在內，所有處理／解決兩岸問題的構想與概念，都是架構在國共兩黨結構上。但北京在民進黨上台後曾有一連串錯誤政策與期待，加上民進黨各種趨獨／去中國化行徑，愈加凸顯國民黨才能具有的穩定兩岸情勢的作用。說國民黨正確的政策路線，已成兩岸情勢唯一的依賴與定風錨，並不為過。

現在真正出現的前所未見情況是，當下在野的國民黨開始在一中／未來統一議題上，出現變化；所以當前情勢走向，就北京觀點言，台灣呈現的政治結構，更像是「大綠」（民進黨）與「小綠」（國民黨）。這樣的結構將使得北京在台灣（包括國民黨在內）相關議題上，找不到可依托處；這直接結果，就是導致北京在處理未來兩岸問題，無法延續過去的傳統概念與思維。

此一情勢發展趨勢，無疑會迫使北京更以「以我為主」的片面思維解釋／處理台灣問題；就此兩岸磨擦與可能衝突的升高，勢不可免。更麻煩的是，台灣一向依賴的美國，在當前情勢下，於兩岸貿易、台灣外交議題，所能協助的角色空間並不大。

當下國民黨主席補選的兩位候選人，在穩定兩岸關係與清楚兩岸定位上，所能給人期待恐不樂觀，甚至似乎只能跟著民進黨立場，略予小小修正。國民黨的下一步在哪裡？兩岸關係的下一步在哪裡？思之令人心憂。

國民黨 民進黨

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