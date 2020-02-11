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聯合筆記／有機農業的「疫情」

聯合報 / 鄭朝陽
南台灣接連發生有機農場慘遭逼退的另類「疫情」；為了發展綠能和工業，百大青農經營的有機畜牧場要被強徵土地。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情蔓延中，攪得人們心慌慌。南台灣則接連發生有機農場慘遭逼退的另類「疫情」；為了發展綠能和工業，百大青農經營的有機畜牧場要被強徵土地，一群投入重金的有機農夫，也被迫要把土地讓給科學園區，這波土地與農業不正義的「疫情」也還沒找到解方。

事情是這樣的，位於台南歸仁與仁德交界的百公頃台糖土地上，四十公頃租給農民有機耕作，周邊有一片六十公頃的官方造林。有這片森林，這四十公頃有機農場得天獨厚，既少了鄰地汙染的威脅，生態也相當豐富。

徐紫珊是其中九公頃的承租人，成大畢業後因脊椎關節的不明病變不良於行，四處求醫沒有明顯改善，投入有機農業之後，從飲食調節到耕作勞動、與自然生態為伍，身體卻因此得救，讓她深信有機農業是一生的信仰與健康的解方，七年前經營「甜心牧場」，貸款數百萬買機具等設備，從有機農業發展成有機畜牧，一顆卅元的有機雞蛋賣到缺貨。

徐紫珊是農委會輔導的百大青農，是「藍色經濟」的實踐者，甜心牧場也是台灣唯二的有機畜牧場。曾席捲全球的藍色經濟觀念，訴求師法自然，學習生態平衡，讓資源循環再生，並從中創造商機。好比用咖啡渣種出椎茸、香菇，再用香菇養雞養豬，自然循環的系統化思考，是平衡環境與經濟的古傳智慧。

不過，當有機農場遇上綠能園區，完全無招架之力，即使農委會兩年前立法通過「有機農業促進法」，保障有機農民租用國有土地，這紙租約也敵不過政府綠能大軍的輾壓。政府提出以地易地、把有機農場畫出工業區兩項提議，均教徐紫珊失望透頂：原來政府對有機農業的理解如此膚淺。

另一案位於高雄橋頭科學園區的中崎有機農業專區，當年響應農委會的政策，由當時高雄縣政府規畫，向台糖租地卅一公頃，目前有卅多名農友進駐耕作。去年行政院宣布推動橋頭科學園區，這處有機農業專區也面臨被徵收的命運，農友慨歎政府失信，十年努力付諸東流。

 雖然立了專法，政府還是沒把農業和環境當一回事，農業只要碰到科學園區就必須退讓，傷了很多農友的心；為回流台商找地，不思既有閒置工業區的活化利用，一味找良田開刀，加上上位的國土計畫也毫無指導及約束功能，讓農業的未來不堪想像。

牧場 疫情 農委會

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