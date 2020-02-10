無症狀感染 防疫大挑戰

二○一九年新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）於今年初當病原被確認為冠狀病毒，且基因序列與二○○三年的ＳＡＲＳ病毒有八十％的相似後，防疫專家立即想到的是，這兩種冠狀病毒在感染力、重症、死亡率及其他臨床症狀是否相似。其中對於防疫最重要的資訊是，ＳＡＲＳ在無症狀潛伏期及發燒當天並不會傳染他人。

二○○三年台灣在五月四日參加世衛視訊會議後，開始依上述發燒前不傳人的資訊，依此執行以發燒為主軸的防疫策略，使接觸者隔離的人數大減。而發燒病人在隔離後，使ＳＡＲＳ病毒的傳遞鏈打斷，台灣也因此而成功地控制了ＳＡＲＳ。

因此，自新冠肺炎發生後，我個人即一直在關心此病毒的傳遞方式，及與ＳＡＲＳ的不發燒不傳染是否相似的問題。雖然在過去一個月，經由媒體報導得知，新冠肺炎在潛伏期無症狀時即會傳染他人，疫情的控制會比ＳＡＲＳ困難，但總是半信半疑。直到一月三十日德國的學者在新英格蘭醫學期刊發表了四個病人，經由上海的一位無症狀指標案例得到感染，而首度證實此一防疫上的關鍵資訊。

九日，台灣證實第十八位確診案例也是一個無症狀的感染者，他是隨父母及兄長（台灣第十五、十六及十七確診案例）經香港轉機至義大利旅遊，其間並無症狀，回國後在接觸者篩檢時，證實為病毒陽性，且有高病毒量。

無症狀感染者在醫學上有很多問題待研究，如病毒感染的部位及病人的免疫問題，在防疫上將沒有辦法依ＳＡＲＳ不發燒不會傳染人的策略執行。因病人身上帶有大量病毒，可以經由上呼吸道或糞口傳染他人，進而造成來源不明的病情或社區感染，使新冠肺炎的防疫雪上加霜，困難性及複雜度大增，社會大眾將有敵人不知在何方的恐懼，尤其在捷運等大眾運輸工具上尤然。

在流行病學上我們還不知道這些無症狀感染者所占比率有多少，其病程的演變又會如何，這些資訊有必要由未來的文獻發表及世衛的專家會議來澄清。如果所占比例過高，或類似流行性感冒病毒傳染，則新冠肺炎疫情也將延續更久，這是新冠肺炎疫情的不確定性及不可控制性。

對台灣而言，無症狀傳染者的存在，會使自疫區回國的台胞在隔離上更具挑戰性，無法以個人自主管理來執行，而必須更嚴格地執行十四天的檢疫隔離。因此，面對中國大陸的全境疫情，台灣是否應維持目前的五大城市對飛政策，是必須再思考的問題。