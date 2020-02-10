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聯合筆記／災難過後的人性

聯合報 / 蕭白雪
2015年的巴黎恐攻事件一夜間造成上百人死亡。圖為法國警方攻堅擊斃在猶太商店挾持人質的恐怖分子。 （美聯社）

重大災難來臨時，往往也是最考驗人性的時刻。

新冠肺炎（武漢肺炎疫情看不到盡頭，天天都有考驗人性的難題；不少人回想起當年ＳＡＲＳ的種種，從第一線的醫護人員到曾被要求在家隔離者，都曾經歷嚴峻挑戰；這波疫情引起的生離死別，搶糧、搶機位等，如小說般的發展，天天都有新考驗。

最近剛好看到法國出版一本書，是五年前被視為法國自二戰過後最大災難的巴黎恐攻事件中，一名死者與一名開槍者父親共同撰寫，引起不少討論；或許，當災難過後，重新回顧、省思，可創造出另一種新面貌。

二○一五年的巴黎恐攻事件一夜間造成上百人死亡，其中，光是在巴塔特蘭劇院內三名開槍者就造成近百人死亡。其中一名死者是廿六歲的出版社編輯蘿拉，蘿拉的父親在事發後，與當時現場被擊斃的一名廿六歲槍手薩米父親，經過多次的會面、交談，共同撰寫一本書，呈現他們對這段喪女、喪子之痛的想法與經驗。

蘿拉的父親是從巴黎市政府退休的公務員，他與槍手父親共同出書的消息出來後，引起不少討論；他受訪時直言，一開始真的很不容易，但他堅信只有透過對話能對抗恐怖主義，從當初事發後，他就一直想搞清楚，為什麼年紀跟他女兒一樣大的槍手，會想要去殺人？

薩米的父親譴責自己兒子的行為，但強調無法停止他為人父對兒子的愛。他形容兒子生前常到巴黎北部郊區的一處清真寺祈禱，身受其中的一名教士吸引；他認為，兒子會參與恐攻的行為，是被部分極端主義者所惑，兒子本身也是受害人。

當年巴黎恐攻後，連帶影響許多人的正常生活，有段時間，不要去人潮多的地方、避免成為恐攻目標，是常聽到的叮嚀；更大的影響是後續許多人對中東、非洲一波波逃往歐洲移民的看法及政策，一直到去年，地中海上仍發生想到歐洲大陸求生存的移民悲歌事件。

這位被形容是「凶手的父親」後來主動找上該次恐攻受害者協會主席的蘿拉父親；儘管一開始很困難，但兩人終究有機會展開對話，蘿拉的父親形容，兩人的關係是友好，但不是朋友。

這本書出版後，不少人反應，這是一堂關於容忍的課程。

新冠肺炎病毒還未見被消滅的曙光，但人與人之間的歧視、仇恨已先開啟，如同當年ＳＡＲＳ期間有人因居家隔離就受到鄰居們的惡言相向，人性的考驗，此時尤其顯得脆弱。

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