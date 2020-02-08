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名家縱論／體制與人性

聯合報 / 蘇永欽
第一班武漢包機日前返台。 圖／聯合報系資料照片

過去這個世紀，有關政經體制選擇已顯現一些規律，也就是專制政府也許在統治上仍有一定優勢，但在國家治理上卻恆處於較大劣勢。而且統治的某些良好績效，雖可彌補正當性不足，弔詭的是，當這績效到達一定高度—比如人均所得達到一定數字—後，反會因治理能力不足而更難避免民主化挑戰。這當然只是政治學者統計分析結果。不過，最近我們這裡某些媒體對中國大陸體制的持續批判，跟著武漢新冠肺炎疫情不斷走高，卻讓人有「怎麼還在打選戰」的違和感。

體制選擇問題已有足夠多研究可供參考，而瘟疫管理在回答這問題上恰恰不是好的例證。姑且不論有些說法未必事實，比如只有專制體制決策部門，才會為了政治目的而隱匿疫情，也只有專制體制執行部門，才會把風向觀察放在及時處置之前，即使這些都是事實，僅從我們這裡口罩管理的種種混亂已可說明，真正問題還是在於人類整體對於先後登場的世紀病毒是如此無知，或用比爾蓋茲五年前一針見血說法：欠缺準備。因此誰先碰到誰倒大楣，不同體制會造成一定程度差異，但不會有根本不同，實在沒必要一再炒作。

現在當然還不知道，疫情會發展到什麼程度，誰又敢說，從武漢封城、湖北封省到卅幾個大城半封城，武漢八天建起火神山醫院，將來不會被記錄為社會主義體制對人類的特殊貢獻？

無知造成的治理困境，是跨體制的，很難終止恐慌、爭奪、歧視、流言，會讓所有體制常規運作陷入高度不確定。吹哨人被當成謠言散播者，偏方卻可能一夜搶購一空。都說愛滋病毒不會通過飛沫、觸摸傳染，但是你願意讓收容愛滋病患機構搬進你的社區嗎？○五年被大幅報導的「關愛之家」案，在很難分出高下的法理爭議背後，其實就是赤裸裸的恐懼和歧視。

二○○三年因ＳＡＲＳ封閉和平醫院，沒有返院醫師後來受到嚴厲處分，八年後大法官才對當時授權主管機關做「必要處置」法律規定，做了合憲宣告，即使已可完全冷靜權衡被強制隔離者的基本權，和隔離制度所要保護的公共利益，大法官對這樣的決策，至少要滿足什麼要求，才不違反憲法的正當程序原則，仍莫衷一是。

我們當時實際上必須在法官和醫療專業二者誰來主導，做出決定，多數大法官認為可以把法官放在第二線，比較符合法理和事理，但仍有幾位大法官堅持只能由法官說了算。法官當然沒辦法判斷何時才是必須隔離的時點，但他們還是相信，法官比較能判斷醫療專業的組成和判斷，是否已經達到合理水準。可是當醫院感染之勢已急如星火時，提送法官、進行報告再等候做成決定，真的是憲法期待的正當程序？

在看不到止境的疫情發展中，無知為所有惡劣人性發洩，提供了一定正當性。但也就是在這個過程中，從人溺己溺的感同身受，「他不重，他是我兄弟」，到許多足以和其他物種區隔的人性展現，恐怕才是人類能走到今天真正的原因。

網路上讀到許多醫生在ＳＡＲＳ期間犧牲，讀到加拿大學校發給所有家長郵件：「…我們防的是病毒，而不是中國人，越是危難之時，越需要冷靜、人道和團結」，但都沒有比讀到十七世紀黑死病消滅半數歐洲人口之際，英國中部的一位威廉牧師說服三百多位村民，不要跟著黑潮向北逃離，而是築牆自封，把黑死病阻截於此，「把善良傳遞下去」，更感到震撼。

我們都信仰自由民主的價值，和建立在這些價值上的體制，我們也都看到中國大陸過去四十年通過市場經濟各方面進步，但社會主義政治體制已經無法有效治理這個新社會，同樣非常清楚，只是我不認為在新冠肺炎延燒之際，熱議這個複雜問題有任何意義。

事實上，如此掩飾不住幸災樂禍會出現在同樣中國人社會，暴露的恐怕更多是我們這個民主體制仍然欠缺靈魂。少了人性的體制，自由民主或社會主義，都不會長遠。

（作者為政治大學講座教授）

疫情 大法官 愛滋病 武漢肺炎

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