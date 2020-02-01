英脫歐新起點：後會有期

歷經數年、兩位首相黯然下台後，英國確定於一月卅一日與歐盟分手。圖為英國首相強生。 （歐新社） 分享 facebook

一月卅一日子時起，英國終止長達近半世紀歐盟會籍，成歐盟第一個離開成員國。

二○一六年六月脫歐公投後，脫歐成為英國朝野爭論不休議題。脫歐爭議，造成前首相梅伊掛冠求去，引發兩次國會提前大選。脫歐公投迄今，逾三年半；脫歐，猶如英國政治難以掙脫的緊箍咒。

二月起，英國脫離歐盟，但英歐關係並未譜上休止符。特別是，英國仍處於名義脫歐、實質留歐的「亞脫歐」狀態。名義上，英國已非歐盟成員國；實際上，年底前英國仍處脫歐過渡期，得以維持英歐關係現狀，包括英國續留歐盟單一市場及關稅聯盟。今年七月一日前，雙方將視談判進程，決定是否延長過渡期一或兩年。

然而，脫歐之路未來是否一帆風順，仍存諸多變數。

首先，過渡期結束前，雙方若未達成協議，英國仍將面臨無協議脫歐風險。特別是，首相強生於去年國會大選競選中不斷強調，不排除無協議脫歐可能性，並主張不應延長脫歐過渡期。

其次，歐盟與加拿大簽訂「全面經濟與貿易協定」，協商費時七年。英國與歐盟事務經緯萬端，脫歐談判曠日廢時。過渡期若延長，脫歐協商恐成馬拉松，考驗英國與歐盟的耐心毅力，並對英歐政經發展，增添長期不確定因素。

再者，過去數年經驗顯示，脫歐議題已成英國地方與中央政府議價的政治槓桿。英歐後續協商中，若未能維護蘇格蘭、北愛及威爾斯利益，將恐刺激分離主義，甚或獨立呼聲。特別是，英國脫歐後，北愛與愛爾蘭共和國軟邊界現況改變，引發北愛與愛爾蘭統一公投可能性。英國離開友邦，卻付出國家裂解代價，豈得不償失。

英國選擇脫歐，凸顯英國「光榮孤立」外交傳統。

十九世紀英國海軍大臣戈申言：「我們的孤立不是軟弱的孤立，亦非遭到蔑視的孤立，而是一種刻意選擇的孤立，且在任何情況下可按自己意願行動。」

廿世紀以降，隨著國際情勢轉變，英國漸由「光榮孤立」走向結盟。「光榮孤立」政策雖轉變，仍對英國外交政策影響深遠。脫歐後，英國希望跳脫歐盟束縛，開創「新光榮孤立」的新紀元。

脫歐前夕，歐洲議會通過英脫歐協議後，議員合唱蘇格蘭民謠「友誼萬歲」（Auld Lang Syne）送別英國。歐盟執委會主席范德賴恩，溫情寄語歐盟故友英國：「我們永遠愛妳，永不遠離。」

英國脫歐後，或許最大弔詭是，獨立自主與團結合作，本為一體兩面。英國在歐洲，從未真正獨立過，亦未真正離開過。因為，英國與歐盟始終歷史緊密相連，命運休戚與共。

英國脫歐，並非一刀兩斷相訣別，而是後會仍有期，珍重再見。