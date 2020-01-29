聯合筆記／政府處置不當 陷口罩之亂

許多藥妝店、藥局等口罩一上架就立刻被搶空。 記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook

武漢肺炎疫情不斷擴大，民眾開始瘋狂搶購口罩，政府嚴查囤積外，更逐步祭出管制措施，但仍引發全台口罩之亂。這一波全民排隊、上網買口罩的現象，恐怕會再持續一陣子。

政府目前祭出的管制措施，見仁見智，引起諸多討論，只是政府處理口罩之亂時，不論是宣導過程，或是宣布時機點，若能超前部署、提前因應，將能降低民眾的恐慌。

這次口罩會出現全台大缺貨，除了民眾加入搶購熱潮外，剛好這段期間是農曆春節過年，工廠都處於休假狀態。不過，自從去年十二月底起，中國大陸武漢就爆出不明原因的肺炎疫情，到了今年一月七日，已經檢測出這是新型冠狀病毒。

直至一月十三日，包括泰國、日本等地，都確認有來自中國大陸的武漢肺炎個案。台灣早年有對抗SARS的經驗，早已知道口罩防疫的重要性，但政府此時似乎未意識台灣即將上演口罩之亂。

就算到了一月廿一日，台灣確診出武漢肺炎的首例，當時到除夕尚有三天時間，但看不到政府積極面對口罩將缺貨的潛在問題，也未聽聞政府協調製造廠商趕工生產。

由於台灣確診疫情陸續傳出後，民眾陷入瘋狂搶購口罩，政府彷彿這時才警覺到民眾的大量需求，於是在一月廿三日公告，從一月廿四日起暫停口罩出口一個月，優先供應國內的防疫需求。

這項管制措施來得又急又快，許多出國民眾無所適從、怨聲載道，隔了兩、三天後，海關才有較明確規範，也就是海關會按隨行成員人數、旅遊天數及旅遊地區等判斷合理自用數量，原則上，春節期間一人不得超過五盒、一盒五十片。

口罩之亂的民怨慢慢累積後，政府才找來相關業者討論，並且釋出庫存，透過超商等通路，每人限購三片，但如何落實、確保多數人都能買到，又引起一陣撻伐。

追根究柢，民眾因為擔心、害怕遭到傳染，才會加入搶購口罩行列，然而政府對於這波戴口罩的衛教宣導太遲，直到大家都買不到口罩後，衛福部趕忙呼籲有慢性病、疫情症狀者，以及到通風不良、擁擠密閉空間，進出醫院等，才都要戴口罩。

政府如此的作為，台灣又怎能不陷入口罩之亂呢？