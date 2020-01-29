鎖定「行走感染源」勿漏接

大陸國務院總理李克強今天召開疫情工作領導小組會議，進一步研究疫情防控形勢。圖為李克強日前赴武漢考察指導疫情防控工作。 （中新社） 分享 facebook

這次二○一九新型冠狀病毒感染爆發，之所以演變到需要以武漢封城來解決，主要出在於大陸地方政府對於不明疫情沒有披露權限，上報及批准的過程中往往會造成延誤。另一問題是最初被派去評估的專家訂出了以肺炎為主的通報條件，漠視了廣大不符通報條件而飄盪在外的輕症病患，成為武漢肺炎輸出外地主力。

這兩個弱點在新型冠狀病毒肺炎被正式定位為法定傳染病後就可以直報了，中國大陸新型冠狀病毒肺炎診療方案試行第四版終於將輕症也納入篩查範圍。這些改變離疫情發生已經二個月了，疫情想當然耳會變成這樣。台灣這兩件事都做得很早，這是全民的福氣。所以中國大陸是我們的一面鏡子，台灣與大陸政策作為上的對與錯都可彼此當作借鏡，讓雙方政府對民眾服務上都能更臻完美，相信中國大陸在疫情過後一定能徹底改善這兩弱點。

一月廿六日中國國家衛健委馬曉偉主委在人民視頻網上特別提到了新冠病毒感染輕症病例較多，存在隱性感染者，行走感染源大大增加了防控的難度，並預估病例增長及疫情持續將有一段時間。針對這一點的總結，希望國內的公共衛生單位在防控政策上必須有所調整，否則無法應付未來疫情的挑戰。

我國對這波疫情的檢疫政策，包括海關檢疫及醫院檢疫，起步很早，也做得很好。但棒球場上再好的捕手，也不能保證完全不漏接，尤其是在沒有讀懂投手的暗號時，漏接的機會就會更高。如果今天我們沒有對應這項信息而有所政策調整，我估計下一個漏接的一定是行走感染源所造成的。

行走感染源該怎麼管？當然要嘛讓他不行走，再不讓他不成感染源。不過首先要問行走感染源在哪裡？現在答案很清楚，在武漢！再過一段時間可不清楚了，搞不好又多了幾個城市。所以抓行走感染源要快。在台灣找湖北來的人簡單，每周只有八個航班，反正也都停了，以後也沒有什麼行走感染源管理的問題了。在大陸可就麻煩了，由海陸空在封城前就逃掉五百萬人，找都很難找。這又要歸功台灣海峽的貢獻了。

行走感染源要讓他不行走，除非通報疑似法傳才有可能，若只是武漢來客就隔離，這也於法無據。讓行走感染源不成感染源，應該由我們的健康管理政策下手。目前所有由武漢回來的人，我們都執行健康管理，每人每天量體溫兩次，且必須匯報。這項政策適用於沒有隱性感染源的時候，如果存在隱性感染源，在健康管理期間就必須外加全程戴口罩，才能杜絕隱性感染源的散播。

新興傳染病的防疫政策必須要隨著疫情的變動與信息的累積迅速調整，因為這些知識都沒寫在書上，只寫在病人上。