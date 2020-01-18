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畫中有話／畢業，望向何方？

2020-01-18 23:35聯合報 杜建重

圖／杜建重
圖／杜建重
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椰林大道上，大學生穿畢業服拍合照，為踏出校園留下回憶，也為即將走進社會就業，預作準備。

大選結束，專家探討成敗關鍵，首投族與年輕選票成關鍵；候選人可以擘畫願景，但卻無法根除年輕族群對國家未來的徬徨與恐懼。原來，年輕人已不再汲汲營營眼前的個人欲望，安定生活反成為最大公約數。

和年輕族群同方向還不夠，還必須透析他們渴望的視野；追根究柢後，也就不難理解選舉成敗的緣由了。

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