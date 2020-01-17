「統獨人民自決 本黨負責面對」 藍營兩岸論述 應如此說服年輕人

民進黨總統候選人蔡英文（前排左五）和返台投票的海歸青年一同合照。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大選慘敗，國民黨以九二共識為主體的兩岸論述，已不受主流民意接受；若不砍掉重練，恐難再贏得支持。筆者以為，應以「統獨人民自決，本黨負責面對」兩原則，重新論述兩岸政策。

首先，何以稱「統獨人民自決」？ 長期以來，包括筆者這個六年級藍在內，不願面對「天然獨」已是台灣主要人口組成。此次選後，藍無法再拒絕傾聽年輕世代對國家定位的矛盾、焦慮與痛苦。就現實面看，當八百萬民意向傳統「不統不獨」說不，國民黨若不接受，未來全國性大選再無勝選可能。

因此，學習民進黨將「台灣前途由兩千三百萬人決定」作前提，但應進一步加上「本黨負責面對」，讓年輕人有個更好選擇。

首先，就形象言，國民黨給年輕人感覺，是跟對岸走太近、跟年輕人不麻吉的長輩。如果真希望找回年輕人的心，必須做年輕人的好朋友、好夥伴；告訴年輕人：「無論你做什麼決定，我都支持。」

然而，什麼叫負責任？ 我相信沒有人會天真相信，國民黨有辦法說服對岸，放棄武統，坦然接受台獨。當對岸採取武統可能性不斷增加，主流民意仍傾向天平另一端，一個負責政黨就該幫台灣準備好，至少把面對武統的策略，明白攤在陽光下。

台灣要打贏這場仗需要靠美國；但美國是否真會出兵，成為重大認知分歧。國民黨第一步，何不設定為「建立『確保』美國防衛台灣機制」？

淺見以為可由黨籍立委在立法院提案，要求台灣與美國簽訂類似日本的「美台安保條例」。以上做法乍聽似是天方夜譚，但可產生下列效果：

第一、證明國民黨對民意的尊重。相較民進黨，更負責任去推動確保台灣安全措施。以目前美台機制，一旦台海戰爭，美國確實無「非出兵干預不可」的必要；然而國民黨推動美國駐軍，即使失敗，也跳脫被抹紅宿命。

第二、將所謂「務實台獨」球丟回民進黨，逼迫民進黨表態，究竟是真的有心要台獨，還是只打打假球。若民進黨選擇反對美軍駐軍，更能讓國民黨重新取回話語權。

第三、就算民進黨真的將美國駐軍法案送出，可預見的是，美國願意駐軍的機會微乎其微。較可能狀況是，中國將施壓美國，讓美國拒絕考慮台灣駐軍要求。透過這過程，年輕世代將能親身參與和見證，他們長期以來所期望倚靠的夥伴，究竟是否真的如他們期望般不離不棄，值得他們以生命與未來託付。

或許筆者建議太過激進，但國民黨若能找到更好方法，兼顧說服年輕人、與逼迫民進黨與美國表態的雙重目的，那最好；但大戰略是，國民黨必須順著「統獨人民自決，本黨負責面對」邏輯去論述，才有機會在天然獨世代存活下來。