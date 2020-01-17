中美貿易戰 西線真無戰事？

大陸首席貿易談判代表、國務院副總理劉鶴（左）赴美簽署中美第一階段貿易協議。 （路透資料照） 分享 facebook

川普為了美國年底大選，與中國簽署了中美第一階段貿易協議，此協議八章的主要內容，包含製造業、農業、智慧財產權、商業機密、匯率與服務業的市場開放等項目。美國股市因為此協議而持續攀高，道瓊指數達到新高點，而大陸股市反而小跌。

由於此協議對大陸較不利，大陸政府可能怕激起民族主義，一般新聞媒體都消音，同時一般老百姓也不願意在街頭接受外國媒體訪問。

中美第一階段的協議，真的代表第二階段協議容易達成嗎？然後從此西線無戰事？答案當然不是。

在此協議中，大陸要向美國購買八百億美金的製造業產品，及四百億美金的農產品，以農產品而言，大陸幾乎要買在貿易戰前兩倍金額的農產品。大陸市場是很大，但也不可能一下加倍吃掉如此多的農產品，所以農產品期貨價格應聲下跌，馬上打臉川普說農夫是此協議的最大受益者之一。

在服務業方面，美國要求大陸要全面開放四十五兆美金規模的金融市場給美國金融業，允許美國銀行、證券、投資銀行、保險及電子支付等行業能在大陸百分之百持股營運，而不是像現在必須中美合資；雖然如此，大陸還是可以以各種行政措施造成進入障礙。

第二階段協議談判的基礎，在於中國是否能確切履行第一階協議內容，這也是美國並沒有在第一階協議中取消加徵的關稅，而是只讓三分之一的商品關稅降一半到七．五％，目的就是要大陸在第二階段協議中能夠持續讓步，目前看來第一階段協議要中國達標，挑戰性不低。

由於此協議，美國也把大陸從匯率操控國名單中除名，而劉鶴也希望美國能公平對待中國企業，當然此處是暗指華為，川普已公開表明，不希望大陸科技超越美國，因此華為將在第二階段協議談判中扮演重要角色。

此協議對歐洲國家的影響為兩千億美金的商品，在協議中有列出美國公司的名單，中國被迫以後只能向這些美國公司購買，如此將違背ＷＴＯ競爭原則，歐洲國家可能會向ＷＴＯ申訴，且此協議也會搶走其他國家在一帶一路上的生意。

研究顯示，貿易戰是沒有贏家的，川普一直堅持說關稅是中國人付，而不是美國人付，美國紐約聯準會的研究則顯示，貿易戰後，美國每個家庭負擔關稅為八百卅一美元。川普以為貿易戰可以縮小美國貿易赤字，沒錯，美國的貿易赤字是縮小了，可不是因為出口增加，而是因為進口減少很多，許多公司停止進口無法反映關稅而調升價格的產品。

貿易戰拖累了世界經濟成長，美國民間投資創新低，美國大公司執行長問卷調查也顯示，美國二○二○景氣不看好，天下本無事，川普自擾之。