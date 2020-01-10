救觀光！先翻轉夜市、伴手禮、觀光工廠3大產業

各地方政府搶救觀光，南投縣旅宿業就串連觀光工廠搭配秋冬國旅補助，加碼免費DIY票券，推廣當地產業。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年的觀光產業，因陸客持續減少、其它國家來台觀光旅客尚未能填補原有缺口，產生一些本質上的困境，在夜市、觀光工廠及伴手禮等產業最明顯。

夜市文化，曾是最獨特且具有吸引力的台灣特色，尤其過去對岸並不是每個地方都時興夜間消費的營業模式。但去年底，在中央政策鼓勵下，對岸重點發展「夜市品牌」，像是西安、成都都有了整體性的夜市規劃與觀光。逐漸失去特色的台灣各地方夜市，當觀光客不能帶來大量商機時，很難只靠夜市周圍居民支持打造品牌，更不用說這些年因連鎖品牌興起進駐，各大夜市面貌也越來越接近。

觀光工廠以往「人車」合一的模式，曾從陸客獲利豐厚；如今陸客團減少及部分業者不願投入新資源，成長停滯，雖然少數業者仍努力經營，並積極爭取像是日本或東南亞的遊客，但過去「免洗式」經營惡名，阻礙其他有心提升的業者。近一四○家觀光工廠在中央沒有更合適的推廣方案及退場機制下，如何讓觀光客真正認識「台灣特色」及「知名品牌」，又能帶動地方觀光與串聯主題旅遊，是當下急迫的課題。

最後是伴手禮產業，不少「一鄉鎮一特產」（ＯＴＯＰ）業者已發現觀光困境，所以提早轉向內銷需求，讓台灣人民願意主動選擇作為贈禮，但跟以往陸客數十箱、上百盒的大量銷售相比，若不靠整體政策搭配電商或國外大型通路支持，很難恢復銷售盛況。伴手禮產業，不只是商品，更代表了台灣各地的特色延伸、飲食文化的溝通，也是外國朋友認識台灣最好的機會，輸出伴手禮，才有機會讓他們更想來台灣旅遊。

連續幾年陸客的大量流失，因為已快到谷底，所以影響逐漸趨緩，但原有的觀光產業營運模式，以及過去的品牌優勢，也因為沒有跟著成長提升，及合適的整體政策協助，面臨極大的壓力。或許台灣的觀光產業仍可走出困境，但隨著數億陸客轉向內需，當對岸的「夜市品牌」、「特色小鎮」、「主題觀光園區」及「文創伴手禮」都漸漸追趕上台灣，甚至跟我們一起競爭世界觀光客時，我們又該怎麼因應危機呢？