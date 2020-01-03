親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
udn鳴人堂
社論
重磅快評
民意論壇
聯合報名人堂
聯合好評
聯晚私房新聞

自由民主最後的哀鳴

2020-01-03 00:45聯合報 郝至順／退休人員（台中市）

台大政治系莫內講座教授蘇宏達。 圖／聯合報系資料照片
台大政治系莫內講座教授蘇宏達。 圖／聯合報系資料照片
分享

蘇宏達教授因為評論政策，被警方以社維法約談，何況事已逾年，早已過了相關法規效期。警調單位如此作法，不免令人產生寒蟬效應，難道是要人民都做無聲順民，不能對國家施政提出批評建言與不同意見嗎？

台灣號稱自由民主的說法，難道都是幌子、都是假的嗎？這比起上世紀五○年代白色恐怖時期，當時那些對人民尤其是異己進行監控、壓制、打壓與冤懲，有過之而無不及。試問如果連知識分子都膽顫龜縮，甚或退避三舍，只求明哲保身，不敢再對國家施政與政治人物提出臧否與時論建言，我們社會如何進步，國家還會有什麼希望可言。

這讓我想起，五十六年前就讀初中，參加國慶遊行時，一患有小兒麻痺的史姓同學，在隊伍行進中說了幾句在當時被視為禁忌的玩笑話，那曉得被身旁的警總人員聽到，當晚就被帶去管訓隊。第二天學校升旗時教官隻字未提事情發生始末，只要求大家以後在公共場所不可亂說話，然而這位史姓同學也就這般被管束了三年。

因為白色恐怖的威懾與力道，成為後續黨外人士推動自由民主的濫殤，也形成一股沛然莫之能禦的推升助力，才有今天台灣的自由民主。曾幾何時，一位教授只是對政策表示意見，竟遭查水表與約談，莫非時光錯亂，大開民主倒車，為台灣一向自豪的自由民主歷史寫下不堪的一頁。

二○一九年最後一天通過反滲透法。蔡總統在總統大選辯論會上口口聲聲，為完整國安立法，保衛國家安全；其實這部反滲透法，對老百姓而言，爾後恐怕人人自危，對自身安全造成莫大的箝制、傷害、畏懼與威脅，這是否成為即將到來的總統大選壓垮執政最後一根稻草？

白色恐怖反滲透法蘇宏達國安

延伸閱讀

台大教授被「查水表」 校方、學生會臉書論戰

教授批政策 台大學生會：言論自由非無限上綱

台大教授蘇宏達遭查水表 調查局聲明：「黑韓也...

台大教授蘇宏達遭查水表 調查局下午記者會說明

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

三軍統帥 莫負忠勇犧牲的將士

2020-01-03 00:14

反滲透法的魔鬼在細節裡

2020-01-03 00:31

今年台灣經濟 樂觀帶有隱憂

2020-01-03 00:51

酷經濟／今年經濟寄望新興市場

2020-01-03 00:00

別讓台灣成了「環保避風港」

2020-01-03 00:49

假消息動輒約談法辦...國家機器面前 「真金」也會燒熔

2020-01-03 00:41

留住專業人才 提升飛機妥善率

2020-01-03 00:23

漫畫／「老大哥在看著你」

2020-01-03 00:09

切斷共生關係 讓環評反映真實

2020-01-01 23:58

2020台灣進入氣候緊急狀態

2020-01-01 23:56

反滲透法反誰？總統裝不懂

2020-01-01 23:54

看顏色約談 辦農民不辦卡神

2020-01-01 23:52

反滲透法 難防境外 威嚇國人

2020-01-01 23:49

人人都可能成為下一個蘇宏達

2020-01-01 23:48

漫畫／誰還敢交流？

2020-01-01 23:45

聯合筆記／鄭南榕會如何看蘇宏達事件？

2020-01-01 23:43

看看蘇宏達 誰信只是「反滲透」

2020-01-01 23:37

想一想「大屋頂中國兩制」

2017-10-28 23:41
看更多

熱門文章

聯合報社論／什麼樣的政府，會以告發人民為樂？

2020-01-03 00:49

聯合報黑白集／產品偽劣，告消費者？

2020-01-03 00:53

經濟日報社論／推廣高齡友善宅 找出最佳方案

2020-01-02 23:43

三軍統帥 莫負忠勇犧牲的將士

2020-01-03 00:14

方祖涵／棒球名人堂的全票通過危機

2020-01-02 23:56

反滲透法的魔鬼在細節裡

2020-01-03 00:31

自由民主最後的哀鳴

2020-01-03 00:45

漫畫／「老大哥在看著你」

2020-01-03 00:09

今年台灣經濟 樂觀帶有隱憂

2020-01-03 00:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top