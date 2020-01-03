台大政治系莫內講座教授蘇宏達。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蘇宏達教授因為評論政策，被警方以社維法約談，何況事已逾年，早已過了相關法規效期。警調單位如此作法，不免令人產生寒蟬效應，難道是要人民都做無聲順民，不能對國家施政提出批評建言與不同意見嗎？

台灣號稱自由民主的說法，難道都是幌子、都是假的嗎？這比起上世紀五○年代白色恐怖時期，當時那些對人民尤其是異己進行監控、壓制、打壓與冤懲，有過之而無不及。試問如果連知識分子都膽顫龜縮，甚或退避三舍，只求明哲保身，不敢再對國家施政與政治人物提出臧否與時論建言，我們社會如何進步，國家還會有什麼希望可言。

這讓我想起，五十六年前就讀初中，參加國慶遊行時，一患有小兒麻痺的史姓同學，在隊伍行進中說了幾句在當時被視為禁忌的玩笑話，那曉得被身旁的警總人員聽到，當晚就被帶去管訓隊。第二天學校升旗時教官隻字未提事情發生始末，只要求大家以後在公共場所不可亂說話，然而這位史姓同學也就這般被管束了三年。

因為白色恐怖的威懾與力道，成為後續黨外人士推動自由民主的濫殤，也形成一股沛然莫之能禦的推升助力，才有今天台灣的自由民主。曾幾何時，一位教授只是對政策表示意見，竟遭查水表與約談，莫非時光錯亂，大開民主倒車，為台灣一向自豪的自由民主歷史寫下不堪的一頁。

二○一九年最後一天通過反滲透法。蔡總統在總統大選辯論會上口口聲聲，為完整國安立法，保衛國家安全；其實這部反滲透法，對老百姓而言，爾後恐怕人人自危，對自身安全造成莫大的箝制、傷害、畏懼與威脅，這是否成為即將到來的總統大選壓垮執政最後一根稻草？