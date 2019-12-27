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政黨貪腐豈能比爛

2019-12-27 00:09聯合報 溫蘭英／退休教師（屏東市）

國民黨總統候選人韓國瑜在政見會抨擊蔡政府施政無能、貪腐。 圖／聯合報系資料照片
國民黨總統候選人韓國瑜在政見會抨擊蔡政府施政無能、貪腐。 圖／聯合報系資料照片
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第二場總統政見會，韓國瑜批評台灣真正的危機，是蔡英文總統被架空，縱容派系大撈特撈、大貪特貪；蔡總統不甘示弱說，國民黨也好不到哪裡去，言下之意是國民黨也貪腐，所以民進黨貪腐有正當性。敢問蔡總統，妳怎麼可以用國民黨貪腐，來幫民進黨貪腐除罪化？

再說，就是因為國民黨貪腐，所以人民才會想換黨做做看，結果換黨卻比國民黨更無法無天。難怪柯文哲市長說，撇開藍綠，民進黨的「餐桌禮節」比較難看。

國民黨民進黨韓國瑜2020選舉蔡英文柯文哲

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