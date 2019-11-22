不分區藍綠相近 韓卻大傷

2019-11-22 23:58 聯合報 邱師儀／東海大學政治系副教授



國民黨提出不分區立委名單後，黨內與社會輿論一片撻伐。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨首波不分區名單引發社會譁然；十一月初韓國瑜落後蔡英文選情，曾拉近到十個百分點內；然名單公布後落後幅度反拉大達兩位數之多，主因還是吳敦義主席以球員兼裁判之姿，自列安全名單第十名，引發黨內風暴，青壯派市議員及各方要角，包括馬朱郝，甚至張善政都有負面發言。最後名單調整，雖拿掉邱毅，吳敦義名次也調到十四名，但負面傷害造成，成為韓陣營現在最大夢魘之一。

儘管國民黨名單缺乏亮點，民進黨就比較好嗎？答案是否定的，其實兩黨名單的專業性與弱勢代表性，可說是半斤八兩。

假設定義政黨名單中專業人選，應排除以下類別：本黨或他黨黨職人員、上屆立委、財團經營者、農田水利會系統、地方民代或政務官、政治人物家屬或好友。專業人選必須是法律、醫學或財經專業，包括ＮＧＯ推動者；從弱勢代表來看，應是原住民或新住民，若是原住民或新住民則不受排他類別限制，譬如新住民擔任地方民代也屬專業名單。

用這些標準來衡量，兩黨不分區前廿名（括弧內為名次）：國民黨有吳怡玎（九）、陳以信（十）、張育美（十一）、牛春茹（十七）、李玉嬋（十九）與王裕文（廿）；民進黨則有洪申翰（二）、羅美玲（四）、歐密．偉浪（十五）、黃奕睿（十八）與張菊芳（廿），國民黨專業與弱勢背景者還多民進黨一人，只是平均年齡可能大一些。

另外，此次選舉非常特殊一點，是不分區名單效應影響到總統選情，對韓國瑜影響最深。對民進黨而言，也有包括黨主席吳敦義針對蔡英文在官邸裡決定名單批評。這跟第七屆至第九屆總統暨立委選舉有天壤之別，當時選民不太討論政黨名單，甚至不分區上榜名單也可能都受到總統候選人支持度的被澤，呈現衣尾效應。

例如第七屆馬英九大贏，藍營政黨名單上廿二席，綠營僅上十四席。第八屆馬聲勢下挫，但藍營仍有十六席不分區上榜，綠營則有十三席。到了蔡英文大贏第九屆，綠營上榜十八席不分區，藍營則降至十一席。如就前面所提的專業與弱勢標準，發現兩個趨勢：

第一、兩黨「專業代表性」比例漸高，國民黨從第七、八，到第九屆不分區立委中，分別有四．五％、卅一．三％到五十四．五％具有專業與弱勢背景；民進黨則分別有七．一％、十五．三％到五十％。但第十屆名單，若從前廿名來看，兩黨的「專業與代表性」都降至卅％。

第二、政黨名單專業性與上榜席次無關，第七屆國民黨不分區上榜廿二席，當中僅四．五％有專業代表性，第九屆國民黨上榜十一席，卻有五十四．五％有專業代表性。

儘管藍綠名單政治性一樣強，但輿論對於韓選情傷害極大，甚至第十屆立院藍營不分區席次都有可能對半夭折至五席左右。討厭蔡與民進黨的選民再怎樣都不可能投綠，頂多就是不去投票或投第三勢力，因此提高民眾黨與親民黨不分區上榜機率；如果國民黨不分區騰出五席，民進黨不分區維持平盤或微幅下降，則小黨席次甚至有可能達十五席以上。

最後，細究國民黨名單，其實專業性並未輸民進黨，為何外界仍嚴厲批評？第一、吳敦義自導自演形象太差，建議辭主席救選情；第二、最後定案名單中，仍有太過爭議的前排名單人選，包括吳斯懷與葉毓蘭。